Marc Marquez torna in MotoGP? Ora abbiamo una data

Arrivano notizie positive sulle condizioni fisiche di Marc Marquez: si avvicina sempre di più il suo ritorno in MotoGP.

Marc Marquez ha finalmente sostenuto il tanto atteso nuovo controllo all’omero destro. Presso l’ospedale Ruber Internacional di Madrid è stato visitato dalla sua equipe medica di fiducia composta dai dottori Joaquin Sanchez Sotelo, Samuel Antuna e Angel Cotorro.

C’è soddisfazione per la guarigione e il recupero dell’osso. Il pilota ha ottenuto il via libera per intensificare gli allenamenti e valutare le condizioni del suo braccio salendo in moto. Può aggiungere altri pesi e introdurre esercizi più vari nella sua routine.

Ovviamente la notizia importante è anche l’ok per risalire in sella e capire meglio le sue condizioni fisiche. Dopo che sarà rimontato in moto, Marquez e il team Repsol Honda valuteranno i seguenti passaggi necessari.

Marc Marquez, quando il rientro in MotoGP?

Il dottor Sanchez Sotelo si è così espresso dopo aver visitato l’otto volte campione del mondo: “Per fortuna Marc Marquez ha recuperato un grande arco di movimento e ha recuperato bene anche dal punto di vista muscolare. È stato sottoposto a radiografie e una TAC che mostrano la completa unione ossea”.

Sta tutto procedendo per il meglio e il pilota ha celebrato l’esito dell’ultimo controllo con un post sui social network nel quale ha anche ringraziato i dottori che lo hanno seguito in questi mesi non facili: “Semaforo verde per intensificare il recupero. Grazie Joaquin, Samuel, Ignacio e Angel per avermi tenuto calmo durante questi 3 mesi”.

Adesso sarà interessante vedere quando risalirà sulla Honda RC213V. Il team manager Alberto Puig vorrebbe che facesse alcuni giri già nel test a Misano Adriatico in programma il 6 e il 7 settembre, dopo la gara. La sua presenza sarebbe importante per aiutare gli ingegneri a indirizzare lo sviluppo della moto in ottica 2023. Senza di lui, il lavoro sarà più complicato.

Al tempo stesso, in Honda sanno che non bisogna forzare Marquez. Deve risalire in moto solo se effettivamente se la sente e comunque dovrà andarci cauto inizialmente. Vero che l’omero adesso è a posto, però bisogna limitare i rischi. Vedremo se il fenomeno di Cervera sarà in pista già a Misano Adriatico oppure se risalirà sulla RC213V più avanti.

Per quanto riguarda il ritorno alle gare, l’obiettivo di Marc è quello di poter tornare a sfidare i colleghi nel finale del campionato. Difficile dire oggi a quanti gran premi potrebbe partecipare. Sicuramente vuole esserci all’ultimo a Valencia, al quale farà seguito un altro test importante in ottica 2023. Bisogna attendere per capire cosa succederà.

La cosa certa è che Marquez si aspetta un grande lavoro da parte della Honda per tornare a lottare per vincere l’anno prossimo Ci sono un po’ di cambiamenti da fare. Lui ne ha fatto uno decidendo di lasciare il suo storico manager Emilio Alzamora. Adesso è concentrato sui miglioramenti fisici e il ritorno in moto.