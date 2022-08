Moto2 Austria, Gara: Ogura trionfa, Vietti cade sul più bello

Moto2 GP Austria 2022, risultati Gara: ordine di arrivo e classifica finale della corsa disputata oggi al Red Bull Ring di Spielberg.

In attesa della MotoGP, è andata in archivio anche la gara Moto2 del Gran Premio d’Austria 2022. Doppietta del team Asia, che festeggia la vittoria di Ai Ogura e il secondo posto di Somkiat Chantra.

Ogura adesso è il leader della classifica generale. Podio completato da Jake Dixon, che si è messo dietro Pedro Acosta e Augusto Fernandez del team KTM Ajo. Quest’ultimo ha perso la leadership, distante comunque un solo punto.

Sesta posizione per Aron Canet, davanti ad Alonso Lopez e Marcel Schrotter. Top 10 completata da Albert Arenas e Jeremy Alcoba. Sedicesimo Niccolò Antonelli, ventesimo Simone Corsi.

Deludente Celestino Vietti, che nel momento in cui aveva recuperato su Chantra è caduto. Proprio sul più bello è finito KO in curva 3. Tanti punti buttati e il titolo mondiale Moto2 si allontana per il pilota del team Mooney VR46. È a -27 da Ogura.

Moto2 GP Austria 2022: cronaca e risultati della Gara

-25 giri – Ogura tiene la prima posizione, seguito da Lopez, Chantra, Dixon, Acosta, Fernandez, Vietti e Canet.

-24 – Ogura e Lopez provano ad allungare, hanno dei metri di margine su Chantra. Vietti sesto, ha superato Fernandez, passato anche da Canet poi. Caduto Zaccone in curva 3, viene portato via in barella. Nell’ultimo settore Lopez si mette davanti a Ogura, prendendosi la leadership.

-22 – Errore di Lopez, Ogura si rimette davanti. Chantra e Dixon si sono avvicinati a loro. Poi ci sono Acosta, Vietti, Canet e Fernandez. Undicesimo Arbolino.

-21 – Vietti supera Acosta, è quinto e punta Dixon.

-20 – Ogura spinge, vorrebbe allungare sugli inseguitori, ha soli 5-6 decimi di margine. Chantra secondo, superato Lopez. Caduti Kubo e Kelly.

-19 – Dixon va lungo due volte e si ritrova ottavo dietro Fernandez. Caduto anche Manu Gonzalez.

-17 – Ogura e Chantra separati da mezzo secondo, poi più indietro la coppia Lopez-Vietti.

-16 – Vietti infila Lopez ed è terzo, a 1″6 da Chantra. Intanto Zaccone è al centro medico per accertamenti, sta bene per fortuna.

-14 – Ogura ha sempre 4-5 decimi su Chantra, che tiene a distanza Vietti e il resto del gruppetto. Caduti Salac e Aldeguer.

-13 – Vietti a 1″2 da Chantra. Il pilota del team Mooney VR46 è più veloce dei due davanti. Acosta supera Lopez, è quarto.

-12 – Fernandez in curva 3 passa sia Canet che Lopez. Bella manovra del leader del mondiale. Vietti intanto è a otto decimi da Chantra.

-11 – Celestino sempre più vicino alla coppia del team Asia. Lotta Canet-Fernandez per la quinta posizione.

-10 – Vietti ha preso Chantra, mentre Ogura ha preso quasi un secondo sul compagno di squadra.

-9 – CADUTO VIETTI! Alla staccata di curva 3 finisce giù, un vero peccato. La troppa foga forse lo ha fregato. Poi è rientrato in gara, ma dall’ultimo posto.

-8 – Ogura leader con 7 decimi su Chantra. Acosta terzo, poi Canet e Dixon a precedere Fernandez. Incidente Dalla Porta-Arbolino in curva 3, giù entrambi.

-6 – Vietti rientra al box per ritirarsi, tanta delusione per lui e il team Mooney VR46.

-5 – Ogura ha Chantra vicino, ma il thailandese potrebbe fare gioco di squadra e non provare il sorpasso sul giapponese. Acosta terzo con qualche metro di margine sul terzetto Canet-Dixon-Fernandez. Ormai a oltre 2″ Lopez, che è crollato.

-3 – Dixon ha passato Canet, è quarto.

-2 – Anche Fernandez davanti a Canet, che è in difficoltà.

-1 – Chantra ha provato a battere Ogura con un sorpasso sul giapponese, che però ha risposto e si è preso la vittoria. Dixon sul podio, beffati i piloti KTM Ajo.

Moto2 GP Austria 2022, risultati Gara: ordine di arrivo e classifica finale

POS # RIDER GAP 1 79 A. OGURA 39:30.070 2 35 S. CHANTRA +0.173 3 96 J. DIXON +7.854 4 51 P. ACOSTA +7.960 5 37 A. FERNANDEZ +8.037 6 40 A. CANET +9.401 7 21 A. LOPEZ +12.995 8 23 M. SCHROTTER +18.254 9 75 A. ARENAS +20.661 10 52 J. ALCOBA +22.227