MotoGP Austria, Prove Libere 3: Zarco vola, ma Quartararo c’è

MotoGP Austria 2022, risultati Prove Libere 3: tempi ufficiali e classifica finale della FP3 oggi al Red Bull Ring.

È da poco terminata la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2022 MotoGP. Un turno molto importante per stabilire definitivamente i dieci piloti che accederanno direttamente al Q2 delle Qualifiche e quali invece dovranno passare per il Q1, giocandosi gli altri due posti a disposizione.

Per fortuna non ha piovuto e dunque l’azione in pista non è stata influenzata da condizioni avverse. Il miglior tempo è stato realizzato alla fine da Johann Zarco in 1’28″964. Il pilota del team Pramac si sta confermando molto forte al Red Bull Ring.

Bene anche Fabio Quartararo, che mette la sua Yamaha al secondo posto con soli 153 millesimi di distacco dal connazionale. Al terzo troviamo un’altra Ducati, quella di Jack Miller, a 163 millesimi dal leader. Dietro l’australiano altri tre colleghi ducatisti: Francesco Bagnaia, Enea Bastianini e Jorge Martin.

La Suzuki piazza Alex Rins in settima posizione e Joan Mir in decima. La KTM ha in top 10 Brad Binder (ottavo), mentre l’Aprilia ha Maverick Vinales (nono). Tutti gli altri piloti dovranno affrontare il Q1 delle Qualifiche.

Undicesimo Aleix Espargarò, a soli due millesimi dal decimo posto. Lo spagnolo è anche caduto nel corso della FP3, non è competitivo come in altre piste. Tredicesimo Marco Bezzecchi, davanti a Fabio Di Giannantonio e a Luca Marini. Diciassettesimo tempo per Franco Morbidelli, che a inizio turno ha anche provato a girare dietro a Quartararo per capire meglio come utilizzare Yamaha M1.

Diciannovesimo Andrea Dovizioso, che ai tempi della Ducati lottava per podi e vittorie in Austria ma adesso fatica tantissimo con la Yamaha del team WithU RNF. Nella classifica combinata dei tempi c’è Lorenzo Savadori ventiquattresimo, l’unico che in FP3 non ha migliorato il suo tempo. Ma sulla sua Aprilia sta testando delle novità e dunque la ricerca del crono non è la priorità.

Appuntamento alle 13:30 con la quarta e ultima sessione di prove libere, un turno importante per lavorare sul passo gara. Poi dalle 14:10 ci saranno le Qualifiche, con il Q1 e poi l’attesissimo Q2. Può essere sfida Quartararo-Ducati per la pole position.

MotoGP Austria 2022, risultati Prove Libere 3: tempi ufficiali e classifica finale FP3