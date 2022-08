MotoGP, un premio speciale per il miglior poleman 2022

Un premio speciale è previsto per il miglior poleman della classe MotoGP nella stagione 2022. Un premio da oltre 122mila euro.

Dal 2003 BMW premia il miglior poleman della classe regina. Oltre alla classifica piloti, costruttori e dei team c’è un campionato parallelo che prende il nome di BMW M Award, dove vengono assegnati dei punti in base ai risultati ottenuti nelle qualifiche. Al momento è Pecco Bagnaia a guidare questa speciale classifica, grazie alle quattro pole position conquistate nelle prime dodici gare, seguito a breve distanza da Fabio Quartararo.

Il campione francese della Yamaha si è aggiudicato le ultime due edizioni affermandosi come miglior pilota della MotoGP nei turni di qualifiche. Il vincitore si aggiudica un modello della gamma sportiva BMW e finora a detenere il maggior numero di vetture nel proprio garage è Marc Marquez, vincitore di sette edizioni consecutive tra il 2013 e il 2019, aggiudicandosi una M6 Coupé, una M4, una M6 Cabrio, una M2, una M4 CS, un M3 CS e una X 4M.

Il miglior poleman della MotoGP

A vincere il premio marchiato dall’Elica ci sono anche Valentino Rossi e Casey Stoner che hanno vinto tre volte ciascuno, due le vittorie di Jorge Lorenzo, una di Sete Gibernau, una di Nicky Hayden. Nella stagione 2022 ci sarà in palio una M3 Competition Touring del valore di 122.150 euro, dotata di un motore sei cilindri capace di erogare 510 CV grazie alla tecnologia M TwinPower Turbo, con cambio M Steptronic a otto rapporti con Drivelogic e sistema di trazione integrale M xDrive, con carrozzeria verniciata in Frozen Black e sospensioni adattive M.

A contendersela i tre protagonisti di questo campionato: Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo e Aleix Espargaró. Sul giro secco la Ducati Desmosedici GP sembra avere qualcosa in più rispetto alle Yamaha M1 e alla Aprilia RS-GP, ma Bagnaia dovrà dimostrare di essere più costante per portare a casa questo ambito traguardo per la sua prima volta in carriera.

Franciscus van Meel, CEO di BMW M GmbH, commenta la decisione di dare in premio una M3 Touring nel 2022. “Per BMW M è un anno speciale dato che la divisione sportiva festeggia il 50° anniversario con una serie di eventi. “Uno di questi è la prima BMW M3 come modello Touring, che ha suscitato curiosità con la sua anteprima mondiale al Festival of Speed ​​di Goodwood alla fine di giugno. È quindi giusto offrire la BMW M3 Competition Touring come premio al vincitore del 20° BMW M Award… Auguriamo il meglio ai piloti e siamo entusiasti di vedere chi uscirà vittorioso da questa entusiasmante competizione”.