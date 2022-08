Chi è la fidanzata di Charles Leclerc? Scopriamola (FOTO)

Charles Leclerc si è legato da qualche anno ad una nuova compagna, che oggi andremo a scoprire nei dettagli. Lei è davvero una bomba.

La carriera di Charles Leclerc corrisponde a quella di un predestinato, e non è un caso che sia questo il famoso soprannome gli è stato affibbiato. Il monegasco, classe 1997, ha vinto tutto ciò che c’era da vincere nelle categorie minori, imponendosi nel 2016 al debutto in GP3, facendo lo stesso in Formula 2 l’anno dopo, sempre supportato dalla Ferrari Driver Academy e dal team Prema, con il quale si è imposto nella categoria cadetta alla F1.

Il debutto nel Circus è datato 2018 con l’Alfa Romeo Racing, al fianco dello svedese Marcus Ericsson. Le prime uscite non furono facili e vennero contrassegnate da diversi errori, ma un talento del genere non poteva restare nascosto a lungo. Charles, infatti, ottenne i primi punti a Baku, nel Gran Premio dell’Azerbaijan, quarta tappa di quella stagione.

Va detto che prima del suo esordio in F1, Leclerc ha vissuto delle enormi tragedie. Nel 2015 è venuto a mancare Jules Bianchi, una sorta di fratello maggiore per lui, che rimase vittima dell’incidente al Gran Premio del Giappone del 2014, scomparendo dopo nove mesi di coma.

Il dramma, per Charles, non era di certo terminato, perché nel 2017 si spense anche suo padre Hervé, a seguito di una lunga malattia. All’epoca, poco prima che il genitore passasse a miglior vita, Charles gli raccontò di aver firmato per la Ferrari per l’anno dopo, cosa che ovviamente non era vera.

Il monegasco ha detto che si pentì moltissimo di quella bugia, che allo stesso tempo gli diede forza per inseguire un sogno così grande. Le strabilianti prestazioni al volante dell’Alfa Romeo Racing convinsero il Cavallino a prenderlo in squadra, rimpiazzando Kimi Raikkonen per il 2019.

Anche in Ferrari, Charles fu un fulmine di precocità. Alla seconda gara, in Bahrain, ottenne la prima pole position in carriera, rifilando tre decimi a Sebastian Vettel, suo compagno di squadra e quattro volte campione del mondo, all’epoca indiscussa prima guida della Scuderia modenese.

La gara venne dominata dal monegasco, che a dieci giri dalla fine fu vittima di un guasto alla power unit. Il problema lo costrinse a cedere il passo alle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, ed il terzo posto fu solo una magra consolazione. Per la prima vittoria in carriera, il giovane fenomeno dovette attendere il Gran Premio del Belgio, dove sbaragliò la concorrenza in un week-end terribile.

Il giorno prima venne a mancare un altro suo grande amico, vale a dire il francese Anthoine Hubert che rimase vittima di un incidente nel corso della gara di Formula 2, sulla pista di Spa-Francorchamps. Charles fu in grado di ripetersi anche a Monza, prima che la Ferrari entrasse in una crisi di risultati con ben pochi precedenti nella storia.

L’astinenza da vittorie l’ha chiusa proprio il monegasco in Bahrain lo scorso marzo, prima di ripetersi anche in Australia e due domeniche fa in Austria. L’asso monegasco insegue la Red Bull di Max Verstappen con 38 punti di ritardo, e la contesa mondiale è ancora tutta aperta. I prossimi due appuntamenti potrebbero risultare decisivi.

Leclerc, ecco chi è la sua fidanzata

Charles Leclerc, così come tutti gli altri piloti ed i personaggi famosi, ha una vita sentimentale piuttosto seguita dalla cronaca rosa. La sua storia d’amore più lunga l’ha visto legato a Giada Gianni, con il quale il rapporto si è concluso nel 2019, pochi mesi dopo il debutto sulla Ferrari.

Da quel momento, è passato davvero poco tempo prima che il monegasco si legasse alla sua nuova compagna, vale a dire la bellissima Charlotte Siné. Lei ha 22 anni ed è a sua volta del Principato di Monaco, ed è figlia di Emmanuel Siné, ovvero il boss indiscusso del Société des Bains de Mer, società che gestisce alberghi e ristoranti di tutta Monaco, per cui un gran bell’affare per Charles, che comunque non ha di certo bisogno di denaro.

Leclerc e Charlotte sono ormai legati da un paio di anni, e c’è da dire che lei ora è seguitissima sui social, dove ha conosciuto un incremento spaventoso dei follower. Fidanzarsi con un pilota della Ferrari ti porta nella notorietà quasi senza rendersene conto, ed a volte bisogna fare molta attenzione ai propri comportamenti. Ne sa qualcosa la nuova fiamma di Lando Norris, al centro di veri e propri attacchi da parte di alcuni haters, per fortuna poi rispediti al mittente tramite alcune battaglie che hanno coinvolto anche avvocati.

Charles ora può contare su una ragazza bellissima al suo fianco, senza distogliere l’attenzione dall’obiettivo mondiale. Lui è un fenomeno che ha finalmente a disposizione una vettura di vertice, che lo potrebbe portare alla realizzazione del grande sogno. Dopo la pausa estiva ci saranno ancora nove gare da disputare, un rush finale mozzafiato che lo vedrà impegnato a lottare contro la Red Bull di Max Verstappen. Tra i due sarà sicuramente guerra aperta fino alle ultime curve del campionato.