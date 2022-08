Traffico Autostrade Ferragosto: le tratte da bollino rosso

Ferragosto, è un sogno di lunedì, week end lungo, ma come spostarsi? Attenzione a giorni ed ore, dove il bollino è anche nero.

Ferragosto ed il famoso tema centrale di tutti gli anni: il traffico. In Italia, la data del 15 agosto, rossa da calendario, è da sempre un cult per tutti, fa caldo ed anche se non si fosse in ferie, almeno per quel giorno, si va a mare. Tra l’altro, questo è un anno da “week end lungo”, visto che il 15 è lunedì e quindi, programmare un 13-15 non è una cattiva idea.

Ma appunto, se partono tutti in questi giorni, ci sarà un enorme traffico. Per alcuni ne vale la pena rischiare, per altri, l’inferno di calore è insopportabile. Allora, chi vincerà? Sicuramente, il traffico sarà da bollino rosso sin dalla mattinata di venerdì. Al Nord, un bell’ingorgo si dovrebbe creare presso l’area del traforo del Gran San Bernardo, in entrambe le direzioni, A4 che riguarda Padova e Trieste, ed anche il traffico di uscita dalle città principali. Ma ovviamente, non c’era solo quel tratto a preoccupare tutti. Vediamo cos’altro è previsto.

Ferragosto, le mete irraggiungibili

Come ben sapete, qui ci occupiamo a 360 gradi del mondo dei motori, passando appunto dal traffico ad altri consigli. Quello che non vi auguriamo di dover seguire, ma lasciamo qui per le partenze di Ferragosto, è la guida su come sostituire una gomma bucata, passo passo. Ma torniamo al nostro bel traffico, ancora, vediamo un po’ le zone da evitare nella zona alta dello stivale. Si prevede una giornata difficile anche alla A1 dalla barriera di Milano sud fino a Campegine. Ma ancora non avete visto niente.

Eccoci al sabato, giornata data dagli esperti, da bollino nero che man mano diventerà rosso. Vietata la circolazione dei mezzi oltre le 7,5 tonnellate, comunque c’è da stare attenti nel passaggio della A22 che interessa tutte e due le direzioni del Brennero, fino ad interessare la alla A10 Genova-Ventimiglia. Tanti, i punti di snodo dove non sarà facile non andare a passo d’uomo, dalla A7-A12 nel nodo di Genova e in direzione Toscana, alla A15 Parma-La Spezia, ed ancora A4-Venezia-Trieste. E poi, ecco le zone di mare, con una A1 e la A14 che si prevedono intasate in più punti.

E la domenica non si salva certamente. Ovviamente, è quella che porta poi al Ferragosto e quindi, ancora partenze e bollino rosso. Qui, un po’ tutto il Paese si mobilita e rischia di ingolfare anche le autostrade, visto che chi deve percorrere delle distanze brevi, potrebbe sfruttarle. In particolare, gli esperti indicano la A11 Firenze-Mare e la Caserta-Salerno.