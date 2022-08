Mobilità sostenibile: come spostarsi in città senza inquinare?

Grazie alla mobilità sostenibile oggi è possibile spostarsi in città senza inquinare. Le opzioni per muoversi in maniera sostenibile in città, dall’utilizzo di auto elettriche a quello dei mezzi pubblici fino a spostarsi in bici, in monopattino e a piedi, sono molteplici e in grado di accontentare qualsiasi esigenza per migliorare la qualità dell’aria all’interno delle grandi città. Ovviamente quando le distanze lo permettono, il primo suggerimento è quello di risparmiare energia muovendosi a piedi, ma ecco altre soluzioni ecologiche.

L’automobile ecologica è elettrica

Per muoversi in modo sostenibile, prima di ogni cosa è opportuno valutare le nuove forme di mobilità sostenibile, tra cui le automobili elettriche. Queste sono a basso impatto ambientale e oltre a proteggere il pianeta non hanno alcun effetto negativo sull’ambiente. Tuttavia, prima di acquistare una vettura di questo tipo è bene trovare le migliori assicurazioni auto anche online. Ciò, infatti, permette di risparmiare sulla spesa totale, che è leggermente maggiore rispetto a quella di una tradizionale automobile.

Noleggio auto elettriche

Chi non se la sente di acquistare una nuova automobile può optare per il noleggio di auto elettriche a lungo termine. Questa opzione di mobilità sostenibile innovativa è sempre più apprezzata. Infatti, permette di scegliere tra una vasta gamma di veicoli elettrici e ibridi grazie ad un canone tutto compreso. Ciò rende questa possibilità realmente vantaggiosa, sia dal punto di vista ambientale, sia da quello delle spese da sostenere, in quanto la società di noleggio si occupa delle spese di manutenzione e della gestione generale del veicolo.

Mobilità sostenibile: la bici è il mezzo di trasporto più green

In città il mezzo più ecologico da utilizzare è la bici! Se una volta i percorsi da fare in bici erano intermittenti e poco curati, oggi, nei centri metropolitani, dove si predilige uno sviluppo urbano sostenibile, gli interventi per predisporre piste ciclabili e attrezzate sono sempre di più. Infatti, utilizzare la bici, oltre a contribuire alla diminuzione del traffico, permette di respirare aria pulita.

In più, le bici non sono più quelle di una volta. La tecnologia è arrivata anche su questo veicolo con le bici elettriche e a pedalata assistita. Inoltre, nelle più grandi città, per incentivare la mobilità sostenibile sono attivi i servizi di bike sharing di cui poter usufruire in maniera molto pratica attraverso applicazioni da installare sul proprio smartphone.

Il monopattino: un mezzo per muoversi in maniera veloce e divertente

Se le bici elettriche e a pedalata assistita sono una novità, il monopattino elettrico rappresenta il mezzo all’avanguardia della mobilità sostenibile. È estremamente facile da usare anche perché il connubio tra tecnologie e design rende l’utilizzo del monopattino confortevole e divertente per spostarsi ovunque in città.

Gli intramontabili autobus

Il tradizionale trasporto pubblico caratterizzato dagli autobus è ancora quello preferito dalla maggior parte delle persone che hanno l’esigenza di spostarsi in città per fare la spesa o per andare a lavoro. Questo attualmente rappresenta il mezzo di trasporto pubblico più comodo ed ecologico nell’ambito della mobilità sostenibile. Ciò perché da qualche tempo a questa parte anche gli autobus sono stati sostituiti con quelli a zero emissioni, modelli elettrici ed ecologici.