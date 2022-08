MotoGP, Pecco Bagnaia non molla il suo sogno: dedica a sorpresa

Il pilota della Ducati, Pecco Bagnaia, non demorde in chiave mondiale, dopo il doppio successo consecutivo. Ecco a chi ha voluto ringraziare.

Tante emozioni nel Gran Premio di Inghilterra sul tracciato iconico di Silverstone. Dopo uno start fenomenale, al quinto giro, Johann Zarco ha fallito una grande chance, finendo subito al tappetto. Giunto largo in curva 8 il francese è scivolato sul più bello, quando era primo e avrebbe potuto sfatare il suo personale tabù. Una progressione clamorosa l’hanno avuta le Ducati del team factory. Le Rosse di Borgo Panigale hanno iniziato a macinare chilometri, alle spalle di Rins della Suzuki.

Lo spagnolo ha fatto un grande exploit per cercare di creare un gap per il finale di gara. Alle spalle della Suzuki, Pecco Bagnaia e Jack Miller hanno dato il massimo, considerate le difficoltà di Fabio Quartararo e Aleix Espargaró. Bagnaia è riuscito a sopravanzare Rins, con una manovra spettacolare. Alle spalle dei primi due si è accesa la sfida tra Miller, Vinales e Jorge Martin. L’australiano della Ducati si è ripreso la seconda posizione, scavalcando lo spagnolo della Suzuki. Aleix ha corso con delle infiltrazioni, dopo un grave crash prima dell’inizio della corsa. Un altro ducatista è partito male, ma è uscito alla distanza e ci riferiamo ad Enea Bastianini. La Ducati sul tracciato di Silverstone ha dimostrato di essere la moto migliore con tanti centauri di team differenti.

Pecco Bagnaia ha tenuto la testa della classifica fino alla fine, precedendo il suo compagno di squadra, seguiti dal terzetto di spagnoli. Vinales ha provato a rovinare la festa alla casa di Borgo Panigale, scavalcando Jack Miller. Bastianini si è attaccato a Rins e lo ha scavalcato. Il ducatista leader della corsa si è ritrovato uno scatenato Vinales nelle ultime curve, ma è riuscito a tenere la testa della gara fino alla fine. Secondo successo consecutivo per la Ducati con il numero #63. Il torinese ha dimostrato di essere ancora in scia del campione della Yamaha, Fabio Quartararo. Tra le due Ducati del team factory, Maverick Vinales ha fatto una figura strepitosa. Quartararo ha concluso all’ottavo posto, proprio davanti ad Aleix Espargaró.

Le emozioni di Pecco Bagnaia

Un weekend non scontato per la Ducati. Pecco ha fatto un lavoro fantastico, ricominciando con un successo, proprio come aveva finito prima della pausa estiva. In questo momento Pecco è lanciatissimo verso altissimi traguardi. Purtroppo nella prima fase di campionato ha commesso tantissimi errori, dando ancora una volta un vantaggio enorme al suo rivale della Yamaha. Nel 2021 Quartararo vinse la sua ultima corsa proprio in Inghilterra. Sempre primo con 180 punti Fabio Quartararo, mentre a 158 c’è Aleix Espargaró (-22) e a 131 Bagnaia (-49). Il distacco è molto importante, ma nelle ultime due corse ha quasi rosicchiato 50 punti al Diablo.

Pecco Bagnaia, subito dopo il traguardo, ha dichiarato: “Non è stato semplice perché oggi e per tutto il weekend abbiamo avuto problemi con l’aderenza al posteriore, oggi però abbiamo fatto un gran passo avanti. Stamattina usando la dura posteriore ho trovato un feeling migliore però mancava ancora qualcosina che abbiamo trovato oggi in gara. Devo ringraziare il team che ha fatto un lavoro incredibile. Questa vittoria la considero tra le migliori, penso che sia davvero la migliore che abbia mai ottenuto perché non è stata una semplice. Abbiamo sofferto di più e voglio ringraziare il mio trainer Carlo, Vale, Casey perché mi ha scritto dei messaggi in questi giorni e Vale è sempre quello che mi dà un maggior sostegno di tutti e quindi voglio ringraziarlo”.

Pecco è stato bravo anche perché, prima dell’inizio della corsa, ha cambiato le geometrie sulla moto e poi ha vinto. Bagnaia, ai microfoni di Sky Sport, ha spiegato: “Non è stato facile perché per tutto il weekend ho fatto una gran fatica, a parte le FP1, anche le seconde prove libere erano andate abbastanza bene, ma comunque ero rimasto fuori dai 10. Ieri mattina eravamo in difficoltà, non stavo riuscendo ad avere un gran feeling con il grip in generale, sia davanti che dietro. Questa mattina ho trovato un vantaggio mettere la dura dietro, purtroppo la soft davanti mi piaceva di più a livello di guida ma la finivo, la distruggevo quindi siamo stati costretti a correre con la media. In ogni caso sapevo che sarei dovuto stare molto attento alla gomma dietro all’inizio, soprattutto non potevo esagerare perché l’unico punto in cui potevo recuperare un po’ era la frenata e in uscita perdevo abbastanza dagli altri, perché scivolava tanto e sono veramente molto contento. E’ una delle vittorie più belle”.

Poi la dedica speciale di Bagnaia: “Devo ringraziare molto Vale perché a forza di messaggi vocali mi è stato molto vicino in questo weekend e gli ho fatto una domanda il venerdì, chiedendogli se si ricordava in passato in qualcosa che lo avesse aiutato ad andare più forte qui ed era una domanda un po’ difficile al quale rispondere, ma come al solito è riuscito a darmi una gran mano. Ho apprezzato anche il messaggio di Casey stamattina, avere due piloti di questo calibro che possono aiutarmi è un grandissimo vantaggio. Devo dire che anche Carlo, il mio preparatore, mi ha mandato dei messaggi di poche righe, ma che mi piacciono”.

“Di solito i primi giri sono il mio forte, mentre oggi subito al primo giro, appena sono arrivato all’ultima curva, mi è partita via. Andavo al massimo che potevo sinceramente, ho fatto tutta la gara al 100%. Non c’è stato in giro in cui mi sia trattenuto perché non ne avevo la possibilità. Un conto è Assen dove potevo gestire molto il ritmo, qui invece dovevo andare all-in tutta la gara e sapevo che sarebbe stato molto importante vincere, però oggi avevo già mentalmente accettato anche il fatto di poter anche non vincere. Quindi ero abbastanza più tranquillo circa questo aspetto e Vale, sinceramente, è stato molto lucido a consigliarmi, secondo il suo parere e con la sua esperienza, quale gomma sarebbe andata meglio in vista della gara che avrei potuto fare, quindi mi ha aiutato e mi hanno aiutato anche stamattina Marini e Bezzecchi in un meeting speciale che abbiamo fatto nel loro box riguardo al feeling che hanno avuto con la dura ieri quindi è stato importante, mi sono aggrappato a tutti”, ha concluso il #63.