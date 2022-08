Marc Marquez torna in MotoGP? Ora spunta la data

Presto i fan potranno rivedere Marc Marquez, ma non in pista. Ad agosto il team Honda attende il suo campione ai box.

Prosegue il piano di riabilitazione di Marc Marquez, a distanza di due mesi esatti dalla quarta operazione al braccio destro. Stabilitosi a Madrid per essere sotto continua osservazione alterna allenamenti cardio e in palestra dopo aver tolto il tutore e resta in attesa della terza visita medica in programma a fine agosto, quando forse si avranno le idee più chiare sul rientro in sella alla Honda RC213V dell’otto volte iridato.

La sua presenza si rivela fondamentale in pista e ai box, per continuare con lo sviluppo della RC213V anche in ottica 2023. Non si hanno notizie certe sul ritorno in pista, previsto non prima di settembre, ma probabilmente lo rivedremo nel paddock quanto prima. E non con la tuta e il casco da gara.

Marc Marquez “tecnico” ai box

Infatti Repsol Honda attende il suo fuoriclasse ai box in occasione del fine settimana a Silverstone o al massimo entro la tappa in Austria. Insieme ai tecnici studierà i dati in tempo reale e ascolterà le sensazioni dei colleghi di marca, così da poter intuire a che punto è lo sviluppo del prototipo, l’efficacia dei prossimi cambiamenti e stabilire una buona base di partenza su cui lavorare nella pausa invernale.

Quindi sarà presto ai box anche se non ci sono conferme ufficiali in vista del prossimo GP d’Inghilterra. Del resto prima di partire per gli Usa, dove ha sostenuto l’ultimo intervento all’omero destro, ha detto delle chiare indicazioni allo staff tecnico dell’Ala dorata al lavoro su telaio, motore, elettronica, al fine di avere una migliore sensazione sull’anteriore in entrata di curva e avere una più fluida accelerazione ai bassi regimi.

Il lavoro di Marc Marquez può dirsi completo solo quando salirà sulla moto, ma alcuni dettagli possono essere osservati e studiati anche senza dover salire necessariamente in sella alla RC213V. Del resto lo sviluppo è in questo momento concentrato solo nelle mani di Stefan Bradl e Takaaki Nakagami, dato che dalla prossima stagione non saranno più in squadra Alex Marquez, che andrà in Gresini Racing, e Pol Espargarò, in procinto di firmare con KTM Tech3.