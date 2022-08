MotoGP, GP di Inghilterra: Orari TV e streaming su SKY, DAZN e TV8

La MotoGP torna in azione domenica 7 agosto per il Gran Premio di Inghilterra, che si svolgerà sull’iconico tracciato di Silverstone. Ecco tutti gli orari della tappa inglese.

Dopo una lunga pausa estiva, dilatata dall’annullamento della tappa in Finlandia, i centauri della MotoGP torneranno in azione in Inghilterra per il dodicesimo round del campionato. Un GP storico che ha sempre entusiasmato il pubblico per le caratteristiche uniche della pista. Silverstone è uno dei tracciati più belli del calendario dove corrono sia i campioni di F1 che i rider del Motomondiale.

Il campionato riparte con una certezza chiamata Fabio Quartararo. Il francese avrà sbollito la rabbia dopo la delusione di Assen. Il campione della Yamaha dovrà scontare anche un long lap penalty per la manovra rischiosa che ha quasi portato a terra Aleix Espargaró. Il giorno dopo la gara in Olanda, Quartararo è tornato su quell’episodio, criticando la decisione di penalizzarlo con un long lap penalty per il GP di Gran Bretagna. Altri piloti non hanno subito il medesimo trattamento. Espargaró ha ricevuto un duro colpo in Olanda, tuttavia è rimasto in piedi e ha rimontato sino alla quarta posizione. Il gap si è ridotto tra i due rivali alla corona iridata. Il nativo di Nizza ha conservato 21 punti di vantaggio sul pilota dell’Aprilia. Silverstone sarà già una tappa importantissima in tal senso, e ovviamente i piloti Ducati che inseguono non possono concedersi altri passi falsi.

Zarco, Bagnaia e Bastianini sono già distaccati dal duo in testa e se vorranno rendersi protagonisti nella seconda parte di campionato saranno costretti a fare un piazzamento sul podio. Dopo più di un mese di pausa estiva, la Ducati avrà affinato le armi in vista della trasferta inglese. Pecco Bagnaia ha vinto l’ultima tappa in Olanda e potrà continuare a lottare sulle ali dell’entusiasmo. Marco Bezzecchi, inoltre, ha ottenuto il suo primo podio in MotoGP, mentre Maverick Vinales ha chiuso terzo, proprio davanti al compagno di squadra. Lo scorso anno Aleix, a Silverstone, dimostrò di avere un gran passo e stavolta, con una GP-RS molto evoluta, potrebbe fare la differenza per la vittoria.

Nella passata stagione ha vinto Fabio Quartararo che diede una sterzata decisiva al mondiale. Si trattò dell’ultimo trionfo in campionato del Diablo che poi amministrò il vantaggio. Nonostante l’exploit finale di Pecco Bagnaia, infatti, il pilota della Yamaha riuscì a tenere duro e a vincere con anticipo il suo primo mondiale. Il francese è consapevole di avere un grave problema da risolvere in vista di Silverstone, ma è ancora il favorito numero 1 per conquistare il titolo mondiale. El Diablo ama, profondamente, il tracciato inglese che riesce ad esaltare, storicamente, le Yamaha. Il circuito di Silverstone si estende per una lunghezza di 5,9 Km con un totale di 18 curve. Di queste 18 curve, 8 sono a sinistra e 10 sono a destra. Il rettilineo più lungo è di 770 metri. Un errore del leader sulla pista inglese potrebbe riaprire il mondiale.

MotoGP, cresce l’attesa per il GP d’Inghilterra

I fan sono in trepidante attesa del round di Silverstone. La casa dei Tre Diapason sta svolgendo dei test in Giappone in vista della tappa inglese. Cal Crutchlow sta lavorando duramente anche in vista della prossima annata. Il francese si è imposto con forza in Portogallo, Catalogna e Germania, collezionando anche tre secondi posti, ma si è anche a lungo lamentato della mancanza di performance della M1. L’Aprilia, invece, è la squadra che ha fatto maggiori progressi rispetto al passato. Espargaró e Vinales non possono che essere felici dei risultati di questa prima parte di annata, dove si sono già tolti belle soddisfazione. Ovviamente ora non vogliono più fermarsi, provando a lottare fino all’ultimo Gran Premio. Rivola è preoccupato da un team per il 2023: “Mi spaventa”.

La casa di Noale è, finalmente, tornata a fare la voce grossa nel Motomondiale. Il tabù della prima vittoria in MotoGP è stato sfatato in Argentina e, comunque vada, potranno essere molto soddisfatti dei progressi messi in mostra nel 2022. La Ducati, invece, è la grande delusa della stagione, nonostante il primo posto nei costruttori. Paradossalmente la prima posizione è diventata la norma, pur non essendo scontata, ma il grande obiettivo della casa di Borgo Panigale era ritornare sul tetto del mondo con Bagnaia, a distanza di ben 15 anni dall’ultima volta. Nel box della Rossa aleggia ancora lo spettro di Casey Stoner, il solo capace di imporsi in sella alla Desmosedici. Al momento un campione esperto e capace di gestire le pressioni di una lotta all’ultima curva con un fenomeno come Quartararo. Bagnaia, rivelazione su Valentino Rossi: ecco cosa ha fatto per lui.

Negli ultimi anni è mancata quella giusta costanza al pilota di riferimento per lottare fino alla fine per la conquista della corona iridata. Dopo tre secondi posti di Dovizioso, la Ducati ha visto Pecco giungere al secondo posto nella scorsa annata. In questo momento il ducatista dovrebbe dare seguito al trionfo di Assen, provando a non commettere ulteriori passi falsi. In Moto2, invece, è protagonista un altro rider italiano che ha ben figurato sin qui. Celestino Vietti sta lottando con le unghie e con i denti con Augusto Fernandez, a pari punti a 146 punti, mentre Ai Ogura ha un distacco di solo un punticino. In Moto2, nel 2021, trionfò Remy Gardner seguito da Marco Bezzecchi e Jorge Navarro. In Moto3, invece, si celebrò un podio tutto italiano con Romano Fenati sul primo gradino, Niccolò Antonelli secondo e Dennis Foggia terzo. Nella classe cadetta, quest’anno, è lotta vera tra i due compagni di squadra Sergio Garcia e Izan Guevara che sono distanziati tra di loro di soli tre punti.

Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana:

Orari TV GP di Inghilterra su SKY e DAZN

Venerdì 5 agosto

Prove libere 1

Moto3 10.00 – 10.40

MotoGP 10.55 – 11.40

Moto2 11.55 – 12.35

Prove libere 2

Moto3 14.15 – 14.55

MotoGP 15.10 – 15.50

Moto2 16.10 – 16.50

Sabato 6 agosto

Prove libere 3

Moto3 10.00 – 10.40

MotoGP 10.55 – 11.40

Moto2 11.55 – 12.35

MotoGP (FP4) 14.30 – 15.00

Qualifiche

Moto3 13.35 – 14.15

MotoGP 15.10 – 15.50

Moto2 16.10 – 16.50

Domenica 7 agosto

Warm up

Moto3 10.20 – 10.30

MotoGP 10.40 – 11.00

Moto2 11.10 – 11.20

Gare

Moto3 12.20

Moto2 14.00

MotoGP 15.30

Orari TV GP di Inghilterra TV8

Sabato 6 agosto

Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP partire dalle 17:30

Domenica 15 maggio

Gare