F1, Lewis Hamilton soddisfatto a metà: ha un grande rimpianto

Il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, è arrivato al secondo posto, alle spalle di Max Verstappen. C’è per un piccolo rimpianto per l’anglocaraibico.

E’ successo di tutto nel Gran Premio di Ungheria. Le Mercedes hanno fatto il pieno con due auto sul podio. Lewis Hamilton è arrivato secondo, davanti a George Russell. Max Verstappen ha vinto l’ennesimo GP stagionale, dopo aver commesso un clamoroso errore. Il testacoda sembrava aver ridato una chance alla Ferrari. Per farsi perdonare il campione del mondo ha fatto un sorpasso magnifico al giro 45, riscavalcando Leclerc. Quest’ultimo si è difeso bene, ma con la trazione della RB non ha potuto far nulla.

Carlos Sainz al giro 48 si è fermato con un altro pit stop lentissimo, montando la mescola rossa. Russell al giro 54 ha superato Charles Leclerc, non dandogli chance sul lungo rettilineo. Sainz, inoltre, è arrivato fresco e la Scuderia ha deciso di fermare il monegasco, forse anche per evitare una clamorosa beffa, richiamandolo al pit stop, montandogli le mescole rosse. Era chiaro che la gomma hard su un asfalto così freddo avrebbe avuto problemi, seguendo anche la scelta sbagliata dell’Alpine. Verstappen ha amministrato alla grande il vantaggio sulla Mercedes di Russell. Sainz è stato superato da Lewis Hamilton che ho conquistato la terza piazza. Il #44 ha anche superato il suo giovane teammate per la seconda piazza.

Gli errori degli strateghi Ferrari sono a dir poco incredibili. La Rossa aveva la possibilità di conquistare una doppietta alla portata in Ungheria, ma ancora una volta in casa Ferrari hanno sbagliato tutto quello che potevano sbagliare. Leclerc ha chiuso sesto e Sainz quarto, giù dal podio. L’obiettivo doveva essere chiudere, prima della pausa estiva, con una doppietta. Una situazione a dir poco imbarazzante per il team fondato da Enzo Ferrari. Potenziale della vettura mortificato e, soprattutto, un Leclerc che chiude in Ungheria con un mesto sesto posto. Una classifica finale desolante. La Red Bull Racing si è dimostrato un team di un altro livello. La Mercedes idem che ha messo due piloti sul podio.

Le parole di Lewis Hamilton

Lewis Hamilton ha fatto una gran gara su uno dei suoi circuiti preferiti. Al termine del GP, a caldo, il #44 ha dichiarato: “Ho sofferto parecchio nella prima parte della gara, ma poi mi sono sentito a mio agio con il bilanciamento, dopo una bella partenza. Non avevo, però, il ritmo degli altri nella prima parte. Devo però riconoscere tutti i meriti al mio team che non hanno mai mollato, nonostante tuti i problemi che abbiamo avuto. Due secondi posti consecutivi sono qualcosa di speciale. George è stato un po’ sfortunato oggi, gli altri hanno ancora un pochino di vantaggio ma ci stiamo avvicinando sempre di più. Questo è un modo fantastico per arrivare alla pausa. Speriamo di poter crescere ulteriormente nella seconda parte di stagione, in modo da poter lottare con chi ci sta davanti”.

Le condizioni di fresco hanno aiuto la W13. “Quando fa un po’ più di fresco la nostra macchina funziona un po’ meglio e non so dire, esattamente, il perché. Sono però grato di questo e speravo potesse piovere alla fine in modo da dare del filo da torcere a Max, però i giri sono finiti. Forse con una qualifica migliore avrei lottato per la vittoria, però due secondi posti consecutivi mi hanno reso molto contento. Grazie mille ai fan per il sostegno. Godetevi l’estate”, ha chiosato il sette volte campione del mondo.

Tra l’altro Hamilton si è presentato alle interviste con una tuta strappata sul gomito. “Probabilmente ho sbattuto contro le fiancate della scocca, non so cosa è successo”. A Sky Sport Italia, il pilota della Mercedes ha commentato il secondo posto: “Sognavo qualcosa di simile, ma non si può mai sapere. Ho iniziato la gara con le medie e soffrivo anche per il passo degli altri. Perdevo terreno e pensavo ‘forse sono fuori gara e la vittoria non è proprio possibile’, soprattutto quando ho perso terreno da Max. Ho continuato a spingere e il secondo stint è andato meglio e l’ultimo è stato speciale. Ho tanti aspetti positivi da portarmi via con me oggi e nella seconda metà della stagione penso che avremo la possibilità, sicuramente, di vincere“.

Il pilota ha concluso, dicendo che si allenerà duro nella pausa estiva, in modo da recuperare la concentrazione e tornare in formissima per la seconda parte di stagione. Il #44 può ritenersi soddisfatto di queste ultime corse, avendo concluso, regolarmente, sul podio. Max Verstappen ha umiliato le Ferrari. La wing car teutonica, intanto, sta crescendo a vista d’occhio e tutto lascia presagire un ulteriore step a Spa. La direttiva anti porpoising dovrebbe aiutare, ulteriormente, la W13 a progredire. Nel finale di stagione Hamilton e Russell potrebbero inserirsi nella lotta al vertice e gettare delle basi solide in vista di un 2023 alla riscossa. In questa annata cederanno il passo ad un nuovo team campione del mondo, ma è clamoroso che, nonostante la carenza di vittorie, la Mercedes sia sia portata a soli 30 punti dalla Ferrari nella graduatoria dei costruttori.