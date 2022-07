Valentino Rossi svela il suo futuro: “Vi dico cosa farò nel 2023”

Alla vigilia della 24h di Spa, Valentino Rossi traccia un bilancio del suo percorso in auto finora e anticipa dove lo vedremo nel 2023.

Attualmente 20esimo della generale del campionato Fanatec World Challenge Europe Valentino Rossi sente di aver già raccolto abbastanza informazioni e sensazioni da poter fare il punto di questa sua prima stagione da pilota a quattro ruote.

Malgrado i risultati stiano latitando, il pubblico in tribuna non stia aumentando come sperato e i media stiano abbastanza snobbando questa sua nuova carriera, il Dottore è contento.

“Sono più o meno dove mi aspettavo considerato il livello altissimo dei colleghi“, ha affermato in conferenza stampa alla vigilia della 24 Ore di Spa. “Come velocità non vado male, tuttavia mi mancano i chilometri per interpretare la vettura al meglio. Quello che mi ha colto di sorpresa sono invece gli intoppi che hai mentre corri, specialmente perché ci sono parecchie vetture”.

Sebbene le competizioni siano sempre tali ovunque si gareggi, passare dalle auto alla moto non è una passaggiata. Tante sono le incognite e le novità da fronteggiare. “Ho dovuto imparare a gestire strategia e pit-stop. La cosa buona è che mi sto divertendo. A Misano e al Paul Ricard abbiamo fatto un buon lavoro. Altre volte abbiamo sofferto maggiormente, ma in generale direi che la situazione è positiva“, ha scelto di guardare al bicchiere mezzo pieno.

Valentino Rossi e il 2023: cosa ha deciso di fare

Nonostante il percorso automobilistico non abbia nascosto insidie, il pluricampione del motomondiale non demorde e per il prossimo anno punta a restare nella categoria per provare a mettere in pratica quanto imparato e immagazinato in questi mesi.