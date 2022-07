F1, Lewis Hamilton non si dà pace: le sue parole emozionano

Il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton ha omaggiato Sebastian Vettel con un messaggio da brividi, alla vigilia del GP di Ungheria.

Lewis Hamilton è pronto a scendere in pista per le libere del tredicesimo round della stagione. Fin qui non è stata una annata da ricordare per il nativo di Stevenage. Il progetto W13 si è dimostrato un peggioramento epocale rispetto alle vetture precedenti della Stella. Il team con sede a Brackley era stato in grado di conquistare ben otto titoli consecutivi nell’era ibrida della F1. Il cambio regolamentare ha portato la Mercedes a fare due passi indietro, mentre la Ferrari è diventata la prima antagonista della corazzata Red Bull Racing.

Il trentasettenne ha subito, inizialmente, il contraccolpo psicologico di dover lottare più con i problemi di porpoising dell’auto che con i top driver in pista. In Francia, per la prima volta in stagione, complice il crash contro le barriere di Charles Leclerc, è arrivato un piazzamento al secondo posto. Lewis ha cambiato marcia a partire dall’appuntamento in Azerbaijan. Dopo una serie di risultati al di sotto delle sue aspettative, il sette volte iridato ha iniziato a collezionare podi in successione. Sono arrivate tre medaglie di bronzo in Canada, Inghilterra e Austria, mentre a Le Castellet il #44 è salito sul secondo gradino del podio. In Ungheria Lewis proverà ad allungare la striscia di risultati sul podio consecutivi, ma in caso di gara lineare, i due top team sono ancora in netto vantaggio.

Russell e Hamilton, sin qui, sono stati bravi ad approfittare dei passi falsi di Leclerc, Sainz, Verstappen e Perez. Le Mercedes, non fermandosi mai per problemi di affidabilità, sono arrivate a ridosso delle Rosse. In classifica costruttori la Red Bull Racing è a 396 punti, davanti alla Scuderia a 314. La Stella a tre punte è a 270, a -44 punti dalla Ferrari. George Russell è sempre davanti al suo esperto compagno di team, ma di soli 16 punti. Lewis, grazie agli ultimi risultati utili, si è rifatto sotto. Dopo le difficoltà nella prima parte di stagione, in molti avevano iniziato a credere che Hamilton potesse arrivare alla clamorosa decisione di ritirarsi a fine anno.

Sebastian Vettel ha annunciato che, al termine della stagione, appenderà il casco al chioso. Un ritiro che era nell’aria dopo gli scarsissimi risultati degli ultimi tempi. L’Aston Martin non è stata in grado di dare al tedesco un’auto all’altezza del suo talento. Per campioni del mondo che hanno vinto decine di gare non vi è alcuna motivazione a correre nelle parti basse della griglia. Il tedesco lo ha ammesso senza troppi problemi, qualche settimana fa, manifestando l’insoddisfazione di guidare un’auto poco competitiva.

La reazione di Lewis Hamilton

Sebastian Vettel e Lewis Hamilton sono stati rivali in pista per anni. Ai tempi della Red Bull Racing, il nativo di Heppenheim era, assolutamente, imbattibile, proprio come lo è stato Lewis alla guida della Mercedes. Entrambi sono stati bravi e fortunati a sfruttare al massimo le potenzialità di quelle vetture. Seb, dopo quattro titoli iridati, scelse di legarsi alla Ferrari con il sogno di riportare il titolo a Maranello. Il principale antagonista è stato Lewis Hamilton che ha lasciato solo le briciole al #5.

I due si sono rispettati e sfidati in testa a testa epici, tuttavia il tedesco non è mai riuscito a contendere fino all’ultima tappa di un campionato lo scettro all’anglocaraibico. “Seb, è stato un onore chiamarti avversario e un onore ancora più grande è stato chiamarti amico. Lasciare questo sport migliore di quello che hai trovato è sempre l’obiettivo. Non ho dubbi che, qualsiasi cosa ci sia ad attenderti, sarà avvincente, profonda e appagante. Ti voglio bene, amico”, sono le parole scelte da Lewis per omaggiare Vettel sui social.

Il circus intero ha accolto con stupore l’annuncio del pilota dell’Aston Martin. Un altro pezzo di storia della F1 lascerà a fine anno. Gli ultimi della vecchia guardia sono proprio Lewis Hamilton e Fernando Alonso. I due sono passati dalla rivalità storica ai tempi della McLaren Mercedes ai complimenti: i fan sono rimasti senza parole. Gli aggiornamenti portati in pista dalla Mercedes, nelle ultime settimane, hanno dato un iniezione di fiducia alla squadra. Toto Wolff è sempre raggiante in vista della tappa all’Hungaroring. Il doppio piazzamento sul podio della duo inglese in Francia ha ridato fiducia alla squadra teutonica. “È stato incoraggiante ottenere un bottino di punti così importante in Francia, ma sappiamo che c’è ancora molto lavoro da fare. Il distacco dai leader sul singolo giro persiste e facciamo più fatica all’inizio degli stint. Dobbiamo continuare a ottenere prestazioni migliori e, mantenendo la mentalità e lo spirito che hanno stimolato tutto il duro lavoro nelle fabbriche, sono sicuro che ci riusciremo”, ha annunciato l’uomo chiave della Mercedes.

A Budapest l’obiettivo del team teutonico sarà sempre quello di avvicinarsi un po’ di più a Ferrari e Red Bull Racing. Ecco gli orari del weekend. Hamilton, a Sky Sport, ha aggiunto: “Sappiamo che abbiamo intrapreso la giusta direzione sullo sviluppo della vettura, ma ci stiamo anche rendendo conto che Ferrari e Red Bull, comunque, rispondono colpo su colpo e rimangono davanti. Abbiamo costruito una affidabilità eccellente, ma a livello di prestazioni ci manca ancora qualcosa. Vogliamo vincere. Ci siamo andati vicini a Silverstone, per esempio, ma se ci riusciremo da questo weekend fino ad Abu Dhabi, probabilmente non succederà perché saremo la macchina migliore del lotto, dovrà succedere anche altro. Siamo fiduciosi per questo appuntamento, vedremo da domani a che livello saremo”.