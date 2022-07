F1, Hamilton lavora con Brad Pitt: ecco cosa faranno insieme

Il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, e l’attore americano saranno protagonisti di una collaborazione molto speciale.

La Mercedes, dopo aver perso lo scorso anno il testa a testa con Verstappen, si avvia ad essere detronizzata dalla Red Bull Racing dopo 8 costruttori di fila. La squadra austriaca si è dimostrata la migliore nella prima metà di campionato e ha accumulato un enorme vantaggio sugli inseguitori. Lewis Hamilton è tornato, con una certa regolarità, sul podio negli ultimi appuntamenti, ma non ha ancora per le mani un’auto in grado di vincere dei Gran Premi. La wing car tedesca è, sicuramente, progredita rispetto alle prime tappe, ma è ancora lontana da Ferrari e Red Bull Racing.

Nella graduatoria dei team la squadra teutonica ha un ritardo di 44 punti dalla Rossa, 44 come il numero di Lewis che a Silverstone e a Le Castellet ha dimostrato di essere tornato in forma smagliante. Nelle prime uscite stagionali, oltre ad una buona dose di sfortuna, l’anglocaraibico ha accusato il contraccolpo psicologico di non poter lottare per l’iride. Dopo un periodo di pausa, anche dai suoi amati social, il campione era tornato sotto i riflettori per la presentazione della prima auto ad effetto suolo della Mercedes. L’hype era alle stelle e, nonostante i dubbi sul nuovo regolamento tecnico, il nativo di Stevenage era convinto di poter mettere in mostra la sua migliore versione.

La W13, invece, ha sofferto di porpoising sin dai test prestagionali e non ha mai evidenziato tutto il suo potenziale. George Russell, abituato da un triennio molto formativo in Williams, ha lottato con le unghie e con i denti per riuscire a stare nelle prime nove uscite stagionali sempre in top 5. Dietro le inarrivabili RB18 e F1-75 il nativo di King’s Lynn ha tenuto alta la bandiera. Lewis è tornato sui suoi standard a partire dal GP di Baku, dove strappò una quarta piazza. Dal Canada in avanti ha ottenuto quattro podi consecutivi, tre terzi posti e una seconda posizione in Francia. Gli aggiornamenti portati in pista dalla Mercedes, nelle ultime settimane, hanno dato un iniezione di fiducia alla squadra. Toto Wolff si è schierato con Hamilton: parole che emozionano i suoi tifosi.

Il sette volte iridato, vincitore di 103 GP in carriera, è sempre sesto in classifica, ma ora vede Russell e Sainz più alla portata. Hamilton, pace fatta con Alonso? Naturalmente la Mercedes sta ottenendo il massimo, in questa fase, anche grazie ai ritiri che stanno colpendo i driver dei due top team. Sarebbe stato interessante rivedere duellare il campione in carica e il #44, dato che dopo Abu Dhabi non si sono più sfidati in pista. Hamilton, in ogni caso, è sembrato raggiante di essere tornato a rivedere il leader di una corsa, nonostante avesse avuto un certo peso l’ingresso al Paul Ricard della Safety Car. In caso di DNF di una Ferrari o una Red Bull Racing la coppia britannica della Mercedes è sempre in agguato nel tentativo di calcare i podi.

Lewis Hamilton con Brad Pitt

In Mercedes attendono con ansia la direttiva anti porpoising che potrebbe risollevare ancor di più il team. La W13 ha sofferto meno di porpoising sull’asfalto di Silverstone e del Paul Ricard, ma sul altri circuiti potrebbe tornare a soffrire. Nel frattempo la frenetica vita di Lewis Hamilton lo ha portato, nel nuovo film sulla F1 prodotto dalla Apple, a diventare coach dell’attore americano Brad Pitt. Sono iniziati a circolare i primi rumor sul film che dovrebbe arrivare nelle sale il prossimo anno. Una pellicola molta attesa da tutti i fan della categoria regina del Motorsport. La presenza di un grande attore come Brad Pitt darà lustro all’intero circus.

Dopo la serie TV di Netflix Drive to Survive che ha accresciuto, sensibilmente, la notorietà dei piloti di F1, il film della Apple potrebbe avvicinare al mondo del Motorsport tante altre persone. Un ruolo importante, in tal senso, lo avrà Lewis Hamilton. Il driver della Mercedes ha sempre voluto lavorare accanto a grandi attori, e l’occasione che gli si è presentata è ghiotta. Secondo il tabloid britannico The Sun, il lavoro è già nella fase di pre-produzione e l’anglocaraibico collaborerà con Pitt in una super consulenza immersiva sul mondo della Formula 1. Il noto attore americano avrà il piacere di avere Lewis al suo fianco. Sarà un modo per intrecciare una collaborazione che potrebbe portare, in un futuro non troppo lontano, Lewis a debuttare sul set. Il trentasettenne ha sempre provato grande interesse per il mondo della moda, dello spettacolo e dello show business in generale.

“Questo è uno di quei film in cui tutto sembra essere al posto giusto al momento giusto – ha annunciato al Sun un insider all’interno del progetto – la F1 è ovviamente una cosa gigantesca, ma Brad è assolutamente l’uomo giusto per questo ruolo. Lewis è entusiasta al pensiero di una nuova esperienza. È perfetto. Sono tutti pronti”. L’attore americano riceverà da Apple un cachet di 30 milioni di dollari solo per la recitazione. Lewis è anche partecipe dell’aspetto produttivo del film, insieme a Plan B, l’azienda di produzione di Brad Pitt, Jerry Bruckheimer e il regista Joseph Kosinski. Per chi non lo conoscesse, si tratta del regista che ha diretto Top Gun: Maverick. L’attesa per vedere Pitt in azione, nel ruolo di un ex pilota che diventa mentore di una star emergente, è già alle stelle.

Inizialmente l’obiettivo era raccontare la storia di Carroll Shelby con Brad Pitt come protagonista principale, ma la storia di Shelby è stata poi raccontata in Ford v Ferrari di James Gold con l’aiuto di Matt Damon. Il focus si è spostato, a quel punto, sul Motorsport attuale, anche perché le corse clandestine sono state rappresentate, in tutte le salse, in saghe molto acclamate come Fast and Furious. Non sono ancora noti altri aspetti del film e la data di uscita. Per ora l’attore americano sta ancora lavorando alla promozione del film d’azione Bullet Train. L’unica cosa certa è che Pitt continuerà a recitare e Hamilton sarà impegnato come coach dell’attore. Vi terremo aggiornati per tutti gli altri dettagli della pellicola.