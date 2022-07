F1, Verstappen rivela cosa manca alla Red Bull: pensiero anche a Leclerc

Il pilota della Red Bull Racing, Max Verstappen, ha vinto la settima gara del 2022 e ha messo una seria ipoteca sul suo secondo mondiale.

L’olandese si avvicina a grandi passi al secondo trionfo iridato, grazie a delle prestazioni molto solide. Il campione in carica non sbaglia mai ed è in grado di mettere una incredibile pressione sull’avversario diretto. Il ritmo della RB18 era superiore nella prima fase di gara, e il figlio d’arte di Jos ha provato subito a superare Leclerc. Il #33, oggi numero 1 della griglia, ha cercato di anticipare le mosse, fermandosi ai box molto presto.

La Red Bull Racing ha optato per una strategia molto aggressiva, Leclerc a quel punto ha spinto al massimo. Charles ha perso il posteriore ed è finito in testacoda contro le barriere. Per il #16 non c’è stato nulla da fare. Non è riuscito a mettere la retromarcia. La F1-75 è rimasta così incastrata e i sogni di gloria, dopo un weekend perfetto, sono svaniti in un grido soffocato via radio. A quel punto la gara di Verstappen è stata una passeggiata. Il giovane ha, semplicemente, amministrato le mescole medie e ha portato a casa un successo, clamorosamente, importante. Ancora una volta ci ha visto lungo Helmut Marko.

Max è salito a 233 punti, mentre Leclerc è rimasto fermo a 170. A questo punto nessuno è stato mai in grado di rimontare 63 punti. Se 38 già rappresentava un gap molto importante, ora sembra davvero tutto in mano a Verstappen. Il nativo di Hasselt dovrebbe veramente commettere errori clamorosi che, al momento, non sembrano possibili. Il ventiquattrenne è costante, amministra al massimo il vantaggio e si accontenta quando non può cogliere di più. Leclerc ha detto che se perderà il mondiale per 32 punti, saprà il motivo. La verità è che l’auto è competitiva, ma lo è anche la RB18 e la differenza la stanno facendo i dettagli.

La felicità di Max Verstappen

A livello strategico e a anche in merito all’affidabilità, la Red Bull Racing si è dimostrata superiore nel corso della stagione. La squadra austriaca ha fatto meno errori e anche Verstappen ha dimostrato di sbagliare pochissimo. Max è molto maturato, dopo la sfida con Lewis Hamilton nel 2021. Ora ha fatto un passo in avanti anche a livello mentale, facendo capire che non sarà facile detronizzarlo. A differenza di tanti altri campioni, Verstappen si è dovuto sudare ogni trionfo della sua carriera. Via radio ha chiesto al suo ingegnere le condizioni di Leclerc, dimostrando anche grande sportività.

Al termine della corsa, Max Verstappen, è sembrato molto rilassato e raggiante per l’ennesima vittoria stagionale. Intervistato prima del podio, l’olandese ha dichiarato: “Avevamo un buon passo sin dall’inizio e io ho messo pressione a Charles, però seguire con questo caldo, con le gomme che si surriscaldano tanto, beh ho provato diverse volte il sorpasso a curva 11 ma era difficile. Abbiamo cercato di rimanere calmi e restare vicini. Siamo rientrati un pochino in anticipo, dopo di che non puoi sapere come si svilupperà la gara. L’auto oggi era veloce, spero che Charles stia bene, è stato sfortunato. Da quel momento ho fatto solo la mia gara, gestendo le gomme. Dato che la corsia ai box è così lunga, quindi bisognava restare fuori ma le gomme si sono usurate tanto, ma abbiamo gestito bene le gomme”.

“Io cerco solo di portare a casa il miglior bottino di punti possibile. A volte devi capire che devi aspettare la fine della gara per attaccare ed è quello che abbiamo fatto. Ci sono ancora moltissime gare e bisogna fare punti, e in questo aspetto, credo che sia stata una giornata grandiosa oggi – in vista dell’Ungheria Max ha aggiunto – dobbiamo ancora fare dei lavori sul giro secco, quindi continuiamo a lavorare”. Le cose si sono messe benissimo per il campione in carica che potrà amministrare un vantaggio enorme. Non vi sono grossi patemi sul piano dell’affidabilità e oggi tutto è andato liscio al figlio d’arte di Jos.