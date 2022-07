Marc Marquez, attesa per il test più importante: ecco quando

Marc Marquez riveste un ruolo importante nel box Honda, non solo per i risultati in pista. L’analisi di Chicho Lorenzo.

Uno degli argomenti maggiormente dibattuti nel paddock della classe regina è il rientro di Marc Marquez, abbinato ai problemi che la Honda sta riscontrando in questa stagione. Dopo una preseason in cui tutto sembrava procedere al meglio gara dopo gara sono emersi grandi problemi all’avantreno della RC213V, causa anche di molte cadute nel corso del campionato.

La moto non sembra funzionare con nessun pilota, solo Marc Marquez è riuscita a traghettarla fino al 4° posto, ma resta ben lontano da quella sintonia che lo aveva contraddistinto negli anni precedenti. Il suo infortunio aumenta i problemi ai box HRC, dal momento che manca il perno centrale dello sviluppo, l’unico in grado di dare feedback utili agli ingegneri per proseguire lo sviluppo del prototipo in vista del prossimo anno.

Il fattore Marc Marquez ai box

Il tema è stato affrontato Da Chicho Lorenzo e Manuel Pecino durante l’ultima puntata di Motogepeando che va in onda sul canale Youtube. Nelle cinque settimane di stop in calendario la Casa giapponese ha il tempo di intervenire su una delle parti più discutibili di questa moto, il telaio. “Quando si parla di telaio dobbiamo tenere conto della geometria, della flessibilità e della distribuzione dei pesi – ha sottolineato il padre di Jorge Lorenzo -. Anche l’aerodinamica è un piccolo problema”.

L’unica persona in grado di traghettare la Honda fuori dal pantano tecnico è Marc Marquez, che potrebbe fare la sua comparsa ai box già durante il week-end di Silverstone o al Red Bull Ring, a seconda del lavoro svolto dagli uomini Honda. “Marc può andare dagli ingegneri e, a livello di motore, dire che vuole più o meno potenza. Queste sono cose che possono essere misurate. Possono lavorare sul sistema per alzare e abbassare la moto (holeshot, ndr). Anche l’aerodinamica può essere studiata senza problemi”.

Anche senza salire sulla moto Marc Marquez potrebbe dare delle direttive importanti al fine di continuare il lavoro di evoluzione. Anche nel test di Misano la sua presenza sarà fondamentale, ancora di più se fosse in pista: “È molto importante avere un leader come Marc Marquez. La ricerca di soluzioni funziona sempre”, Sul prossimo test di Misano in programma a settembre gli ingegneri “dicono che è la prova più importante di tutto l’anno”. In quella occasione vedremo il primo prototipo 2023, ma il rientro di Marc è legato alle scelte dei dottori.