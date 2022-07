Hamilton, parole clamorose su Russell: la Mercedes è già avvisata

Hamilton nutre stima nei confronti di Russell: vede in lui un pilota capace di portare la Mercedes al successo in futuro.

Tra Lewis Hamilton e George Russell c’è rivalità, come tra tutti i compagni di squadra, ma finora non si sono verificati particolari episodi di tensione tra loro. Entrambi stanno lavorando per aiutare la Mercedes a tornare al top e sperano di lottare per qualcosa di importante quanto prima.

Finora la scuderia di Brackley per salire sul podio ha dovuto soprattutto approfittare dei problemi di Red Bull e Ferrari. È stata comunque molto forte a Montmelò e a Silverstone. E anche in Austria il ritmo non era male. Il divario dai due team migliori sta diminuendo.

In questo fine settimana la F1 va di scena in Francia e sarà interessante vedere il valore in pista delle Frecce d’Argentino. Christian Horner, team principal della Red Bull, ha già dichiarato di aspettarsi una Mercedes molto forte al Paul Ricard. Vedremo se sarà così.

Mercedes F1, Lewis Hamilton elogia George Russell

In questo momento la classifica vede Russell in vantaggio di 19 punti su Hamilton, che nelle ultime tre gare è salito sul podio e sta recuperando. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 ci tiene a finire davanti al suo nuovo compagno di squadra, anche se la vittoria del duello interno è solo una magrissima consolazione. Lui nel 2022 puntava a lottare per vincere l’ottavo titolo mondiale.

Ad ogni modo, la rivalità in Mercedes è sviluppata in maniera molto rispettosa. E Lewis ha ammesso si trovarsi bene con George nel box: “Non è difficile essere suo compagno. Lavoriamo molto bene insieme. Lui ha avuto un impatto positivo con l’ambiente, mi piace lavorare con lui e vedere ciò che ottiene. Ha fatto un ottimo lavoro, conquistato punti importanti per la squadra e migliorerà ancora a lungo”.

Il sette volte iridato vede in Russell uno capace di crescere ancora parecchio e di condurre al successo la Mercedes: “Ha un grande potenziale per diventare campione del mondo ed è nel posto giusto per farcela. Ha tutte le qualità per aiutare il team a progredire e portarlo al successo. La squadra ha preso una decisione corretta”.

Come Hamilton, anche tanti altri che seguono la F1 ritengono che l’ex driver della Williams possegga il potenziale per fare grandi cose. Qualcosa già si intravede, ma solo con una monoposto vincente può sprigionare tutto il suo talento. Intanto deve fare il massimo con il pacchetto tecnico a sua disposizione.