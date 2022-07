Hamilton e Leclerc, la “confessione” dopo il sorpasso a Copse (VIDEO)

Hamilton ha fatto una “ammissione” a Leclerc dopo il famoso sorpasso alla curva Copse a Silverstone: spunta un video a sorpresa.

C’è stato un altro gran premio di F1 di mezzo, quello d’Austria, ma sui social network ancora circolano video del sorpasso fatto da Charles Leclerc a Lewis Hamilton in quello precedente a Silverstone. Tutti gli appassionati ricorderanno la manovra fatta nella celebre curva Copse.

Il pilota della Ferrari, pur con gomme dure usate, è riuscito a superare all’esterno l’inglese nonostante quest’ultimo avesse pneumatici soft nuovi. Un’azione davvero impressionante, anche se poi il monegasco non ne aveva per stare davanti al rivale della Mercedes e si è dovuto accontentare del quarto posto.

Quella domenica è stata un mix di emozioni nel box ferrarista. Da un lato c’era la gioia per la prima vittoria in F1 di Carlos Sainz, dall’altro l’enorme delusione per la strategia sbagliata dal team con Leclerc. In una gara nella quale Verstappen aveva avuto problemi, si potevano recuperare molti più punti e fare doppietta rossa.

Hamilton-Leclerc, il commento di Lewis sul sorpasso a Copse

Quella di Copse è una curva che si effettua ad alta velocità e nella quale non è semplice sorpassare. Non serve solamente essere più veloci dell’avversario, ma è necessario anche che entrambi i piloti siano molto attenti ad evitare contatti che possono portare a conseguenze nefaste.

Abbiamo visto nel 2021 che ci fu un contatto tra Verstappen e Hamilton, con il driver della Red Bull che ebbe la peggio e si dovette ritirare. Fu riconosciuta la colpevolezza dell’inglese, al quale venne inflitta una penalità da dieci secondi che comunque non gli impedì di vincere la gara proprio davanti a Leclerc.

Quest’anno è andata meglio, non c’è stato nessun incidente e nessuna polemica. In un video pubblicato dalla Ferrari si vedono i dietro le quinte del Gran Premio d’Austria e viene brevemente ripreso anche un momento nel quale ci sono Hamilton e Leclerc che parlano proprio del sorpasso a Copse della gara precedente.

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 si esprime così nei confronti del collega: “Mi sono detto ‘caz*o, non voglio colpirti e mandarti fuori’”. Lewis ammette di aver prestato grande attenzione quando ha visto quello che stava facendo Charles. Quella stessa attenzione che secondo Verstappen, ma non solo, l’inglese non ha avuto nell’edizione 2021 del GP di Silverstone.