Verstappen, la Ferrari lo fa tremare? Arriva l’incredibile ammissione

Max Verstappen non è stato troppo competitivo sul giro secco, ma è andato molto bene sul passo gara. Ecco le sue parole dopo le libere.

La prima giornata di prove libere andata in scena in quel di Silverstone è stata piuttosto particolare. Il primo turno è stato interlocutorio a causa della pioggia, che ha portato al top l’Alfa Romeo Racing di Valtteri Bottas, mentre alcuni piloti, tra cui le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, non hanno neanche tentato un giro lanciato.

Nel tardo pomeriggio le cose sono cambiate, con Carlos Sainz che ha portato in vetta la Ferrari con gomma Soft, girando in 1’28”942. La sorpresa non viene dal miglior tempo dello spagnolo, quanto dal secondo dell’ex compagno di squadra Lando Norris, apparso in gran forma con una McLaren che sin qui è stata una delle grandi delusioni della stagione.

Il britannico si è piazzato a soli 163 millesimi dal battistrada, precedendo per un nulla la Mercedes di Lewis Hamilton. Con il terzo posto di Montreal, il sette volte campione del mondo appare rinato, visto anche l’importante distacco rifilato a George Russell, ottavo a quasi sette decimi dal compagno di squadra.

Quarta piazza per Verstappen davanti a Charles Leclerc, e c’è da dire che i due favoriti hanno rappresentato la delusione della giornata. La Red Bull dotata del pacchetto di aggiornamenti e di qualche chilo in meno sul groppone non appare ancora pronta per esaltarsi sui curvoni veloci di Silverstone, anche se c’è tutto il tempo per recuperare.

Il campione del mondo non ha fatto meglio di un 1’29”149, tenendo comunque a quasi tre decimi il monegasco, pur avendo girato sul finale della sessione con pista nelle migliori condizioni. Entrambi hanno faticato e non poco una volta montata la Soft, dopo che Leclerc in particolare era stato in grado di fare il vuoto sulle Medie.

Il delta stimato tra i due compound è di circa un secondo, ma tra i primi solo Norris è riuscito a migliorare così tanto tra una gomma e l’altra. La Ferrari è stata molto competitiva sul passo gara, ma la Mercedes non è lontana. Super Max ha tirato fuori un gran tempo quasi sotto la bandiera a scacchi, confermando che sarà della partita. Indietro Sergio Perez, accreditato del settimo tempo, dietro all’Alpine di un carico Fernando Alonso.

Verstappen, ecco le sue prime parole dopo le libere

Max Verstappen ha tutta la voglia del mondo di allungare in classifica, ma a Silverstone non ha vissuto un venerdì da sogno. Il campione del mondo è consapevole che sulla sua Red Bull ci sarà del lavoro da fare, anche se le qualifiche, che potrebbero essere bagnate, gli potrebbero sorridere visto come era andato il sabato di Montreal.

Al termine dei due turni di libere, il figlio di Jos ha raccontato le sue sensazioni alla stampa: “È sempre difficile per tutti non guidare durante nelle prove libere 1, e le seconde in questo modo diventano un gioco di tentativi. Di solito dal primo turno di libere si parte a costruire: così non è l’ideale, ma non è neanche un grosso problema. Sappiamo su cosa dobbiamo lavorare e cercheremo di farlo durante la notte“.

Come detto, le condizioni previste per il sabato non saranno facili, ma Verstappen non appare preoccupato: “Domani dovrebbe piovere di nuovo ma ci saranno condizioni diverse, mentre oggi abbiamo completato qualche giro con la mescola più morbida nelle curve ad alta velocità. In quei tratti è sempre difficile gestire le gomme“.

Super Max è apparso tranquillo e fiducioso nei mezzi della sua squadra, anche se la Ferrari sarà molto forte: “Loro vanno bene su tutte le piste ormai, non mi sorprende vederli davanti a tutti. Sarà sicuramente una grande sfida, ma le variabili possono essere tante. La qualifica sarà importante“.