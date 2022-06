Questa Porsche va ad una velocità folle: stenterete a crederci (VIDEO)

Il proprietario di questa Porsche, forse, pensava di essere in un film di Fast and Furious. Le immagini non lasciano dubbi, ora rischia grosso.

La Porsche 911 è una delle vetture sportive più iconiche di sempre. Sin dal lontano 1963, anno della produzione della prima 911, ha segnato intere generazioni. Non si esaltavano, semplicemente, delle linee morbide che nel corso dei decenni hanno rappresentato l’impronta della vettura tedesca, ma anche uno straordinario motore appeso dietro le ruote posteriori. Una vettura classica, rotonda e con due comodi sedili più due strapuntini, sempre pronti all’occorrenza.

Un’auto di lusso, ma che nell’immaginario collettivo era raggiungibile e guidabile alla grande da tanti. Il nuovo modello è senza dubbio un classico, migliorato in ogni aspetto per mettere in risalto le linee inimitabili delle 911. Le auto hanno tutte lo stesso DNA e si differenziano nel tempo per alcuni dettagli. L’ultimo modello presenta i fanali assottigliati, il grosso spoiler retrattile, le maniglie a scomparsa e il terzo stop a elementi verticali montato dentro la griglia sotto il lunotto. Nel corso del tempo i fianchi sono diventati più abbondanti per rendere la vettura anche più larga e stabile.

Il design senza tempo, interpretato in modo contemporaneo, si caratterizza per il cofano piatto e allungato, il parabrezza inclinato e la linea del tetto spiovente. La nuova 911 che vedrete all’opera nel video in basso è un’auto straordinariamente veloce e leggera. Il motore è sempre il 3.0 della precedente 911, aggiornato e potenziato a 450 CV. Il nuovo cambio robotizzato a doppia frizione con otto marce anziché sette spinge l’auto a quasi 300 km/h. Superfluo aggiungere che determinati veicoli dovrebbero essere guidati solo da mani esperte. La persona, invece, nel video ha avuto una guida assolutamente irresponsabile.

Porsche, veloce come un fulmine

Il protagonista di questa storia si trovava in Spagna e il suo passaggio non è passato inosservato. La Guardia Civil di Segovia, nelle scorse ore, ha pubblicato sul suo account Twitter un breve video di una Porsche 911 lanciata alla folle velocità di 285 km/h. Le immagini sembrano arrivare da una pellicola, ma purtroppo la strada non era chiusa al traffico, come accade nelle scene dei film hollywoodiani. L’inseguimento è avvenuto poco dopo mezzogiorno. La 911 è stata filmata dall’alto dall’elicottero Pegasus della polizia spagnola, poco fuori Madrid. La “tirata” è avvenuta su un tratto di strada su cui si sono già registrati 28 incidenti da inizio 2022, di cui 11 gravi.

L’automobilista di nazionalità irlandese è stato intercettato ed inseguito per diversi chilometri lungo l’autostrada AP-6. Il limite di velocità su quel tratto è di 120 km/h. La vettura tedesca ha percorso alcune zone ad oltre 224 km/h, fino a spingere a tavoletta a quasi 300 km/h. Il guidatore rischia fino a sei mesi di carcere. Dall’elicottero in volo è stato mandato il segnale alle unità di terra che hanno organizzato il fermo della vettura lanciata a folle velocità. Il proprietario del mezzo è stato bloccato e non ha opposto resistenza.

Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno spinto l’irlandese a oltrepassare i limiti. Non è chiaro se fosse sotto l’effetto di alcol o stupefacenti. Il guidatore dovrà essere sottoposto ad un processo perché in Spagna correre a 80 km/h e oltre, come ha fatto l’irlandese al volante della Porsche 911, sopra al limite di velocità è considerato un crimine e si rischia una multa salatissima, sei mesi di detenzione o lavori socialmente utili. Il proprietario vedrà la Porsche tra tanto tempo, considerato anche il ritiro della patente per 4 anni. Viaggiare a folle velocità accade sempre più spesso, come potete osservare dal video di questa Honda Civic Type R Limited Edition, a oltre 330 km/h.