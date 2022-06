F1, l’ex Ferrari fa ammattire i tifosi: sentite cosa dice di Alonso

Fernando Alonso è uno dei piloti più amati della F1, e secondo l’ex pilota della Ferrari potrebbe ancora dare molto al Circus.

La carriera di Fernando Alonso è stata costituita da tanti alti e bassi, ma una cosa è certa: si tratta di uno dei talenti più straordinari che la F1 abbia mai conosciuto, capace di grandi imprese ed anche di beffe clamorose, maturate, ovviamente, non per colpa sua ma per l’inferiorità tecnica dei mezzi che aveva a disposizione.

Gli esempi più lampanti del suo talento alternato alla sfortuna risalgono ai tempi della Ferrari, quando arrivò a giocarsi ben due titoli mondiali all’ultima gara nel 2010 e nel 2012. In entrambi i casi, il rivale era Sebastian Vettel, al volante della strabiliante Red Bull.

Lo sforzo di Fernando fu commovente nel corso di quegli anni, che stavano segnando l’inizio del declino della Ferrari in F1, culminato poi con l’avvento dell’era ibrida. La Rossa, in quel periodo, di andare non ne voleva sapere, ma Fernando seppe fare la differenza come non accadeva da tantissimo tempo, in uno sport divenuto totalmente dipendente dalla velocità della monoposto, molto più che in passato.

Alonso riuscì a sfidare a viso aperto la Red Bull, arrivando anche a dichiarare che il suo rivale per il mondiale era Adrian Newey e non Vettel. In quegli anni fecero molto discutere le sue dichiarazioni, come quando affermò che per regalo di Natale avrebbe desiderato una monoposto di Milton Keynes. Ma Fernando è così, è uno senza peli sulla lingua che non si vergogna di dire ciò che pensa, anche andando contro le logiche aziendali.

Dopo la Ferrari, lo spagnolo delle Asturie non ha mai più avuto la possibilità di giocarsi un mondiale, ma neanche una vittoria. Gli unici successi otttenuti sono arrivati alla 24 ore di Le Mans con la Toyota, dove si è imposto sia nel 2018 che nel 2019. Tuttavia, le sirene della massima formula hanno risuonato troppo forte, ed ha deciso di tornare con l’Alpine a partire dallo scorso anno. Nonostante l’inferiorità del mezzo tecnico, Nando non sta di certo deludendo i suoi tifosi.

F1, Berger crede ancora in Alonso

Fernando Alonso ha ormai 41 anni, ed è in F1 dal lontano 2001, quando esordì con la Minardi. Lo spagnolo ha ancora molto da dare ed ha dichiarato di sentirsi un ragazzino, seppur con qualche anno di troppo sulle spalle. Su di lui si è espresso l’ex pilota della Ferrari Gerhard Berger, che non ha alcun dubbio sul suo talento.

Intervistato da “Motorsport-Magazin“, l’ex F1 ha detto: “Alonso vincerebbe il titolo con una Red Bull? Certo, ne sono sicuro al 100%. Ogni volta che in pista da il massimo, è in grado di superare i limiti della sua vettura e di dare spettacolo. Davvero, è uno che non molla mai e che getta il cuore oltre l’ostacolo. Dopo la McLaren per lui non è stato facile, devo ammettere che ha avuto molta sfortuna”

“Se avesse avuto una Mercedes a disposizione avrebbe vinto facilmente cinque titoli mondiali consecutivi. Purtroppo, lo sappiamo, in questo sport devi trovarti nel posto giusto al momento giusto, e questo a Fernando è successo solo in Renault. Nonostante questo, la parola abbattersi non esiste sul suo vocabolario, ed è un esempio che in molti dovrebbero seguire. Ama quello che fa e dobbiamo tutti augurarci che continuerà ancora a lungo“.

Parole bellissime quelle di Berger, dedicate ad un vero e proprio signore del volante. Alonso, come detto, inizia ad avere la sua età, ma a lui non sembra interessare più di tanto. La prestazione in qualifica di Montreal, sotto la pioggia ed al volante di un’Alpine, fa capire quanto ne abbia ancora, e difficilmente ora immaginiamo un Nando fuori dal Circus. Sarebbe una grave perdita per tutto il movimento.