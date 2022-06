Vinales e quel ringraziamento che ti aspetti: fan increduli

Vinales al settimo cielo per il primo podio con l’Aprilia: la gara di Assen è stata molto soddisfacente per lui e Aprilia.

Quando Aprilia ha annunciato il suo rinnovo di contratto fino al 2024, più di qualcuno è rimasto sorpreso, ma Maverick Vinales sta dimostrando che pian piano sta riuscendo ad essere competitivo. Già al Sachsenring era veloce, ma un problema all’abbassatore lo mise KO; oggi ad Assen è riuscito finalmente a risalire sul podio.

Si tratta del primo piazzamento in top 3 da quando corre per il team di Noale. Sicuramente è una grande soddisfazione e può rappresentare davvero il punto di svolta della sua stagione oltre che della sua esperienza in Aprilia.

Vero che il TT Circuit gli è sempre stato amico, ma già in Germania era in lotta per il podio prima del ritiro. Adesso, ovviamente, è importante avere continuità. Ma se sarà costante lo potremo verificare solo dal weekend 5-7 agosto a Silverstone, visto che nelle prossime settimane non ci saranno gare.

MotoGP Assen 2022: Vinales felice del primo podio con Aprilia

Vinales è molto felice di aver conquistato il terzo posto nel Gran Premio d’Olanda e si è così espresso ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Devo ringraziare Aprilia e anche Aleix. Lui è il primo che mi ha aiutato e mi ha detto di venire nel team, perché mi sarei trovato bene e sarei riuscito a tornare forte. Stiamo facendo un lavoro incredibile, abbiamo fame di vincere. Questo è l’inizio, peccato che adesso ci sia la pausa”.

Maverick sa di dover migliorare nelle qualifiche per poter partire più avanti, ma intanto sta riuscendo a fare meglio il primo giro ed è già una buona notizia visto che nel recente passato soffriva la partenza: “Le qualifiche sono importantissime, perché poi ti tolgono tanto lavoro in gara. Sto finalmente riuscendo a fare bene il primo giro. Sono felice, mi sento più competitivo che mai. Ho migliorato tanti aspetti sui quali prima ero meno forte e ora sono forte. Sono contento anche per Aprilia e il marchio Piaggio, ringrazio tutti per la fiducia in me”.

A proposito del ruolo avuto da Aleix Espargarò sul suo approdo in Aprilia, conferma la sua riconoscenza e aggiunge che è pronto ad aiutare il compagno nella lotta per titolo: “Me lo ricordo sempre. È bellissimo lavorare assieme, il sogno è rendere Aprilia campione del mondo. Aleix quest’anno ha l’opportunità di vincere il titolo e cercherò di aiutarlo al massimo. Lo voglio aiutare perché puntiamo a portare Aprilia a conquistare il Mondiale. Tutto quello che posso fare lo farò. Proverò a essere forte nelle seconda parte del campionato”.

Vinales conclude così il suo intervento: “Questo trofeo è speciale, significa che sono tornato”.