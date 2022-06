F1, Mercedes favorita a Silverstone? Dalla Red Bull sciolgono i dubbi

Il mondiale di F1 si sposta a Silverstone, dove sono attese grandi novità tecniche da Red Bull e Mercedes. Horner dice la sua.

La Mercedes è la regina assoluta sul tracciato di Silverstone da quando è iniziata l’era ibrida della F1. Da queste parti, sono arrivate solo due sconfitte dal 2014 in avanti, per mano della Ferrari di Sebastian Vettel nel 2018 e della Red Bull di Max Verstappen nel 2020.

Va detto però che nel 2020 vennero corse due gare qui, con Lewis Hamilton che si impose nel Gran Premio di Gran Bretagna, mentre l’olandese vinse il GP del 70esimo anniversario corso una settimana dopo. All’epoca, si disputarono due gare per via del Covid-19, che costrinse il Circus a rivedere il calendario.

Il team di Brackley è alle prese con le grandi difficoltà della F1 W13, che nelle ultime trasferte è tornata quantomeno terza forza, migliorando la situazione iniziale. A Montreal è andata in scena la miglior performance stagionale, con Hamilton terzo davanti a George Russell.

Va detto che questo risultato è stato favorito dal ritiro di Sergio Perez e dalla partenza dal fondo di Charles Leclerc, ma la notizia positiva viene dal passo gara, che spesso e volentieri è stato in linea con quello di Max Verstappen e Carlos Sainz, soprattutto nella seconda parte della corsa di Montreal.

Il prossimo appuntamento è previsto per domenica prossima a Silverstone, a pochi chilometri dalla sede della Mercedes. Per questa gara sono previste grandi novità tecniche sulla freccia d’argento, così come sulla Red Bull. L’obiettivo è quello di crescere ulteriormente, nella consapevolezza che la direttiva tecnica della FIA sul porpoising potrebbe dare una bella mano.

F1, Christian Horner teme la Mercedes a Silverstone

Il Gran Premio di Gran Bretagna è sempre uno dei più attesi dal mondo della F1, essendo la tappa di casa di quasi tutti i team. Christian Horner ha concesso un’intervista ad “F1 Nation“, parlando delle aspettative per Silverstone e di una possibile conferma della rinascita della Mercedes.

“È sempre un’emozione correre a Silverstone. E’ la nostra gara di casa, siamo a soli 15 minuti di distanza. Sono sicuro che ci sarà un enorme supporto per Lewis, George e Lando. Ma, sai, andremo lì in testa ad entrambi i campionati, come abbiamo fatto l’anno scorso, ma sperando solo in un risultato finale migliore di quello che abbiamo ottenuto qualche mese fa quando non fummo protagonisti di un fine settimana troppo fortunato“.

Il boss di Red Bull F1 ha aggiunto: “Il passo della Mercedes in gara in quel di Montreal era molto buono, devo dire che sono competitivi. In una pista classica come quella di Silverstone, anche a livello di asfalto, mi aspetto che possano essere molto veloci ed in gioco per un buon piazzamento“.

“Sappiamo che la Ferrari è molto forte nelle curve ad alta velocità, l’abbiamo visto a Barcellona, ​​quindi si potrebbe pensare che forse torneremmo ad assistere ad un dominio della Ferrari. Sapevamo che piste come Baku e Montreal avrebbero potuto favorirci e sono davvero felice di aver portato a casa due vittorie, ovvero concretizzando quello che ci aspettavamo. Per noi è una grande soddisfazione“.

“Le auto convergeranno nel corso di quest’anno a livello prestazionale e sicuramente nel prossimo anno“, ha affermato. “Abbiamo appena superato probabilmente i due peggiori eventi per questo a livello di porpoising: circuiti molto sconnessi a livello di asfalto, veloci e con un lungo rettilineo. E non penso che ci dovrebbe essere una reazione eccessiva“.

“Voglio dire, c’è una sorta di lobby in corso sullo sfondo, come tutti sappiamo bene, ma, sai, nell’esempio di oggi, non sembravano esserci problemi“. La Red Bull è molto ottimista alla volta di Silverstone, ma c’è da dire che la Mercedes potrebbe inserirsi nella lotta. In Ferrari, questa gara, sarà a dir poco fondamentale.