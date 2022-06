MotoGP, Bastianini ammette: ecco qual è stato il suo errore

Continua il momento poco brillante di Enea Bastianini: 11° posto ad Assen, al rientro due round decisivi per il futuro.

Enea Bastianini chiude 11° il GP di Assen, un altro risultato poco brillante per il pilota del team Gresini Racing. Dopo la vittoria in terra francese è iniziata una fase calante per il campione Moto2, che ha collezionato due ritiri al Mugello e in Catalunya, un decimo posto al Sachsenring e ora l’11° piazzamento prima della pausa estiva.

Scivola al quinto posto in classifica piloti con 105 punti, dove viene sorpassato da Pecco Bagnaia a quota 106. A quanto pare le Ducati GP22 sono cresciute dopo i problemi di inizio campionato e il confronto con la sua GP21 inizia a pesare. Ma dalla sua parte Enea Bastianini può contare su un contratto biennale con la Casa di Borgo Panigale che gli ha assicurato trattamento ufficiale per i prossimi due anni, pur non precisando ancora in quale team, Pramac o Factory.

Bastianini alla ricerca del feeling

Anche sul circuito di Assen la sfortuna non ha mollato la morsa sul ‘Bestia’, che nel Q1 deve fare i conti con un problema alla sua moto che gli rovina il time attack nelle fasi finali. Ma a monte di questo periodo negativo c’è un problema di feeling con l’anteriore della sua Desmosedici GP, oltre ad una poco azzeccata strategia gomme per la gara: “E’ stato un fine settimana di alti e bassi, non abbiamo mai trovato la giusta costanza… Mi sarebbe piaciuto fare la gara con mescole diverse ma non si può tornare indietro. La scelta non è stata azzeccata”.

La speranza è di ritornare competitivi dopo la pausa estiva, quando ci saranno due GP fondamentali per il suo futuro, Silverstone e il Red Bull Ring. “In verità ho perso il feeling con la moto, in particolare da quando siamo arrivati in Europa. A parte Le Mans dove ho vinto, ma anche in quel caso non avevo un feeling speciale con l’anteriore e sono caduto tantissimo. Nel warm-up abbiamo fatto una modifica importante sull’anteriore, vedremo al ritorno se portare avanti questa modifica o tornare indietro e fare un reset”.

Al momento il problema principale è migliorare la fase di entrata in curva, di solito uno dei suoi punti forti del suo stile di guida. “E’ quello che mi manca in questo momento rispetto agli altri piloti, ho fatto fatica ad avvicinarmi in inserimento e questa cosa me la porto dietro in percorrenza – ha concluso Enea Bastianini -. Dobbiamo capire come riavvicinarci”.