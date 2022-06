Tegola per la Ducati ad Assen: arriva la clamorosa penalità

Brutta tegola per la Ducati ad Assen. Uno dei suoi piloti di punta infatti ha ricevuto una penalità. Partirà più indietro.

Ha chiuso la sessione di qualifica sul circuito di Assen con il sesto posto assoluto, ma per Jack Miller il GP di domenica si annuncia già in salita. La ragione ci riporta alla caduta avvenuta alla curva 5 nelle battute conclusive del Q2. Rientrato in pista l’australiano ha cercato di tornare al box procedendo ad andatura blanda. In quel momento sopraggiungeva l’Aprilia di Maverick Vinales, impegnato nel suo ultimo tentativo lanciato e il contatto si è evitato per un soffio.

Malgrado le pronte scuse del ducatista, la direzione corsa ha comunque deciso di sanzionarlo.

Ducati, nuova penalità per Miller: ecco cosa succederà in gara

Per il secono appuntamento consecutivo dopo il Sachsenring, dove era stato sanzionato per un crash avvenuto durante il quarto turno di prove libere sotto bandiere gialle, il #43 dovrà servire un long lap penalty.

“Non ho fatto nulla di sbagliato“, si è difeso incredulo. “Ho seguito la procedura corretta. Mi sono tenuto sulla sinistra seduto a lato sella“.

Il 27enne non è quindi convinto di aver intralciato lo spagnolo, full gas alla ricerca del riscontro cronometrico, né tantomeno di aver creato una situazione di pericolo.

“Avevo la pedana danneggiata, per cui ho sempre tenuto il piede sollevato così da evitare di spezzarla del tutto in piega“, ha continuato il racconto. “Ero sull’altro lato della pista quando ho guardato se arrivava qualcuno e Maverick era già lì. La traiettoria ti porta ad uscire, lo so, ma non c’era molto che potessi fare“.

Dal canto suo l’iberico non ha fatto grosse storie, sostenendo che in ogni caso il suo tempo sarebbe stato cancellato in quanto segnato con un settore sotto yellow flag. Tuttavia ha riconosciuto di essere stato fortunato a non entrare in collisione con il collega.

Per la serie mal comune mezzo gaudio, il centauro di Townsville non sarà l’unico a dover allungare il giro. La stessa punizione è stata assegnata al pilota Yamaha Franco Morbidelli per guida irresponsabile nel corso dell’FP2.