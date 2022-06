Alberto Puig: nuove indiscrezioni sul ritorno di Marc Marquez

Alberto Puig parla nella conferenza dei team manager ad Assen: nuove indiscrezioni sul ritorno di Marc Marquez.

Venerdì ad Assen si è tenuta la conferenza stampa dei team manager cui ha partecipato anche Alberto Puig. Non facile commentare uno dei periodi più difficili nella storia del marchio, a meno di una settimana dal Sachsenring dove si è toccato il fondo. Nessuno dei quattro piloti ha centrato la zona punti, Bradl e Nakagami hanno lamentato non pochi problemi a bordo della RC213V e gli ingegneri sono chiamati a dare una svolta durante la pausa estiva.

Nessuno si attende miracoli nel week-end di Assen, ma alla ripresa del Mondiale serviranno chiari segnali di ripresa. In attesa che ritorni Marc Marquez, magari già a cominciare dal test di Misano. Sarebbe importante per Honda che il suo fuoriclasse provasse gli sviluppi della moto prima di andare avanti nella pausa invernale. In programma anche una nuova specifica di motore su cui sarà fondamentale il feedback dell’otto volte iridato. Difficile prevedere quando lo rivedremo in azione, ma regna un certo ottimismo per la fine dell’estate!

Ipotesi Misano per Marc Marquez

Alberto Puig fa il punto della situazione nel corso del venerdì olandese. “Non è una bella stagione per noi e non c’è niente da approfondire. Sappiamo che non siamo competitivi e dobbiamo migliorare, ed è quello che stiamo cercando di fare. Si possono dare molte spiegazioni, ma la verità è che dobbiamo migliorare e dobbiamo cambiare i nostri sistemi”.

La prima svolta sarà modificare l’intera line up dei piloti ad eccezione di Marc Marquez. L’uscita di Suzuki dal campionato ha messo sul piatto d’argento la possibilità di poter ingaggiare entrambi i piloti spagnoli, Joan Mir e Alex Rins, nel tentativo di dare una svolta anche all’ambiente HRC ai box. “Sin dall’inizio abbiamo detto che avremmo impiegato di più per decidere il mercato. Ci sono delle possibilità… Sul team satellite supporteremo ogni decisione di Lucio”.

Ma la notizia più interessante sarebbe quella di rivedere Marc Marquez in pista già a settembre, a poco più di tre mesi dall’ultima operazione al braccio destro dello scorso 2 giugno: “Sarebbe bello se potesse testare la moto dopo l’estate, alla fine dell’anno. Sarebbe il massimo, soprattutto per i nostri ingegneri, in modo che capiscano in quale direzione andare – ha aggiunto Alberto Puig -. Ma la priorità è il pieno recupero del suo braccio ed è così che andremo avanti”.