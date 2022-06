L’esperto pilota italiano Franco Morbidelli è alla sua quarta stagione in Yamaha e quinta in MotoGP: quanto guadagna, gli sponsor, la sua vita privata.

Da giovanissimo, era una delle più grandi speranze del mondo a due ruote italiano. Vincendo il Mondiale di Moto2 nel 2017 in Kalex, Franco Morbidelli si è ritagliato di diritto uno spazio nella classe regina, dove a dirla tutta, non ha mai fatto malissimo. Cosa sappiamo di lui?

La scheda di Franco Morbidelli

Nome : Franco Morbidelli

: Franco Morbidelli Data di nascita : 4 dicembre 1994

: 4 dicembre 1994 Luogo di nascita : Roma

: Roma Età : 27 anni

: 27 anni Altezza: 176 cm

176 cm Fidanzata: –

– Segno zodiacale : Sagittario

: Sagittario Professione : Pilota motociclistico

: Pilota motociclistico Instagram: frankymorbido

Il numero di Franco Morbidelli è il 21

In pista, Franco Morbidelli corre con la moto numero ’21’. In realtà a lui piacerebbe di più il 12, corrispondente al mese del suo anno di nascita, ma visto che quando il romano arrivò al Motomondiale, questo era già preso da Thomas Lüthi, allora preferì invertire i numeri e scegliere quello che ancora oggi è il suo.

L’esordio di Franco Morbidelli nel 2018

Ha vinto il Mondiale di Moto2, si è fatto notare ed è stato poi scelto dalla Honda, Morbidelli. Nel 2018, con la EG 0,0 Marc VDS, scese in pista per la prima volta in classe regina al Gran Premio motociclistico del Qatar dove si perse un po’ nel centro del trenino e quindi arrivò 12º.

La fidanzata di Franco Morbidelli

Il pilota oggi in Monster Energy Yamaha è stato fidanzato per diversi anni con una ragazza che si chiama Francesca. Lo si evinceva da diverse foto sui social e sulla pagina Instagram personale del pilota. Foto che però, sono grandi assenti da diverso tempo. Questo lascia immaginare che forse adesso Franco sia di nuovo single.

Gli sponsor legati a Morbidelli

In questo momento, stando al sito internet ufficiale del pilota, solo due sponsor sarebbero legati, almeno per questa stagione, al ventisettenne. Si tratta di un rivenditore locale di elettrodomestici legato al marchio Trony, e la WithU, che è anche legata alla stessa Yamaha.

Prima vittoria e primo podio di Morbidelli

Il primissimo podio in MotoGP del ragazzo di Roma, risale al 9 agosto del 2020, al Gran Premio motociclistico della Repubblica Ceca. Quella volta, Morbidelli arrivò secondo dietro un ottimo Brad Binder. Poche settimane dopo, il numero 21 avrebbe anche vinto il suo primo GP in classe regina, il Gran Premio motociclistico di San Marino e della Riviera di Rimini 2020, il 13 settembre di quell’anno. Francesco Bagnaia e Joan Mir dovettero arrendersi alla sua Yamaha YZR-M1 della squadra Petronas Yamaha SRT.

Quanto guadagna Franco Morbidelli

Diversi anni di esperienza e combattività, un fedelissimo del gruppo Yamaha che ad oggi, in classe regina ha vinto tre GP. Franco Morbidelli è uno dei primi dieci piloti dell’attuale griglia di MotoGP, per stipendio. Il capitolino si difende molto bene, per quanto riguarda la stagione in corso infatti, ad eccezion fatta degli sponsor, porterà a casa 3 milioni di dollari, quindi circa 2,8 milioni di euro.