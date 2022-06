Leclerc, dedica toccante sui social: tifosi tutti emozionati

Leclerc ha dedicato al padre un bellissimo messaggio a distanza di cinque anni dalla sua triste scomparsa: è stato importante per lui.

Avrebbe voluto che il Gran Premio del Canada andasse meglio, ma Charles Leclerc non è andato oltre un quinto posto dopo essere scattato dall’ultima fila. Non è andata malissimo, vista la situazione, però forse poteva arrivare una posizione più avanti senza un errore al pit stop.

Nonostante abbia perso altri punti in classifica rispetto a Max Verstappen, il pilota Ferrari è convinto di poter vincere ancora il titolo della F1. Il gap ora è di 49 punti, non pochi, ma mancano ancora molte gare e dunque non bisogna dare nulla per scontato. Può succedere di tutto.

Certamente in casa Ferrari sarà fondamentale ridurre gli errori, perché spesso costano molto. Per battere una Red Bull che sta sbagliando veramente pochissimo non ti puoi permettere certi passi falsi. Il monegasco è un driver forte, può davvero diventare campione del mondo, però gli servono macchina e team sempre all’altezza.

All’indomani della gara di Formula 1 disputata a Montreal, Leclerc ci ha tenuto a scrivere sui social network un post dedicato a suo padre. Infatti, il 20 giugno di cinque anni fa è venuto a mancare e dunque il ferrarista ha voluto ricordarlo con delle belle parole: “Mio padre ha fatto di tutto per farmi arrivare dove sono oggi. Faceva di tutto per regalare un sorriso a tutti e per rendere felice la nostra famiglia. Da cinque anni te ne sei andato e mi manchi ogni giorno. Eri il miglior padre che avrei potuto desiderare. Ti amo”.

Hervé Leclerc era un pilota di Formula 3 negli anni Ottanta e Novanta. È stato molto importante nel supportare Charles nell’intraprendere la sua carriera. Gli è sempre stato vicino e ha fatto dei sacrifici affinché potesse coronare il suo sogno. Purtroppo, una brutta malattia lo ha portato alla morte cinque anni fa. Aveva solo 54 anni.

Per l’attuale driver della Ferrari fu uno shock, ma seppe reagire vincendo quattro giorni dopo la gara di Formula 2 nel Gran Premio d’Azerbaigian. Gli era stato dato l’ok a rimanere a casa, considerando il terribile lutto che stava affrontando, però lui scelse di correre e di onorare suo padre. Molti sarebbero crollati in un momento del genere, invece Charles dimostrò una grande forza. La sua vita da allora è cambiata e lui spera sempre di rendere orgoglioso papà Hervé.

My father has done absolutely everything for me to get to where I am today. He was always doing everything to give everyone around a smile and to make our family happy.

5 years you are gone and I miss you everyday. You were the best father I could have wished for, I love you♾❤️ pic.twitter.com/iPKFDgQLzc

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) June 20, 2022