Come sta Marc Marquez? Arrivano i risultati del primo controllo medico

Marc Marquez ha sostenuto la prima visita medica post operatoria a Madrid. Il dott. Sanchez Sotelo è arrivato in Spagna per visitarlo.

A distanza di due settimane dalla quarta operazione al braccio destro sostenuta in Minnesota, Marc Marquez ha sostenuto la prima visita medica post operatoria. Subito dopo l’intervento è ritornato nella sua nuova dimora alle porte di Madrid dove ha iniziato con la riabilitazione e i primissimi esercizi fisici per non lasciare inattivo il fisico. Ma per adesso fare pronostici precisi sul ritorno è praticamente impossibile anche per gli esperti che lo stanno monitorando dal punto di vista clinico.

Sui social il campione della Honda ha postato delle immagini in cui si mostra sorridente con lo staff medico che lo ha visitato nella giornata di sabato pressi l’Ospedale Ruber Internacional di Madrid. Le notizie sono ottime, non avverte dolore e tutto procede come da prassi e senza complicazioni. Non avverte dolore e questo è il primo grande segnale che lascia presagire un ritorno in sella alla RC213V in tempi rapidi, ma comunque comprensibilmente sicuri.

Marc Marquez verso la guarigione

Molto dipenderà dall’assenza di complicazioni post operatorie e dal consolidamento dell’osso. A quel punto Marc Marquez potrebbe ritornare in pista, prevedibilmente entro la fine del campionato, così da poter dare il suo prezioso feedback sull’evoluzione della moto in vista del 2023. “Prima visita medica fatta. Tutto in regola, si continua”, ha cinguettato su Twitter il pluricampione del mondo.

A specificare meglio quanto accaduto in ospedale ci pensa un comunicato diramato dal team HRC. Marc Marquez è stato visitato dal Dr. Joaquin Sanchez Sotelo, che lo ha operato negli States lo scorso 2 giugno, dal Dr. Samuel Antuna e dal Dr. Angel Cotorro. “L’équipe medica ha raccomandato di continuare con esercizi controllati per le prossime quattro settimane e dovrebbe sottoporsi al prossimo controllo medico tra quattro settimane”.

Marc Marquez è apparso calmo e sorridente sui social, potrebbe essere davvero l’ultimo step per uscire da questo lungo tunnel che lo ha imbottigliato dal luglio 2020 dopo l’incidente a Jerez. “Sabato ho fatto una visita medica a Madrid, che ha reso felici i medici. Il mio braccio resterà fasciato per le prossime settimane. Finora non ho avuto alcun dolore, questo è molto importante”, ha sottolineato il fenomeno catalano. “Questo mi consente di riposare e seguire i consigli dei dottori: mangiare sano, bere molto e trascorrere del tempo con i miei cani, perché un esercizio moderato è importante per il fisico. Il consiglio più importante che mi hanno dato è di restare calmo e di portare pazienza”.