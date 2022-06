F1 GP Canada FP1, Verstappen detta il passo davanti a Sainz

Ad appena una settimana dal GP dell’Azerbaijan, la F1 riparte dal Canada. Fari puntati sulla Ferrari, reduce da una pessima gara con doppio ko.

Dopo un weekend di Baku che ha visto la Red Bull dominare davanti ad una Ferrari alla deriva a causa dell’affidabilità, almeno in corsa, hanno preso il via le prime libere sul tracciato di Montreal.

Al semaforo verde subito grande affollamento in pista a fronte di nuvoloni minacciosi all’orizzonte. Addirittura Alonso, Tsunoda e Leclerc partono con la mescola soffice.

Il primo crono di giornata è a firma di Max Verstappen in 1’16″507. Alle sue spalle, staccato di sei decimi, il compagno di squadra Perez.

A poco meno di un quarto d’ora dall’avvio della sessione, c’è già qualcuno con problemi tecnici. Si tratta di Esteban Ocon che ripetendo via radio “failure, failure”, annuncia al suo ingegnere note al freno anteriore destro.

Botta è risposta al vertice della graduatori tra le due RB18. Per il campione in carica è 1’15″703, presto battuto dall’1’15″660 di Checo su gomma media.

Sul fronte Rossa, si sta lavorando soprattutto con il compund morbido. Da ricordare che sulla macchina di Charles è stato montato un ICE nuovo. Come confermato da Mattia Binotto prima dell’inizio del turno, la power unit del monegasco, sottoposta a revisione a Maranello, dopo il cedimento avvenuto nell’ultimo GP, è risultata non più fruibile anche a seguito delle problematiche già patite in Spagna.

F1: Red Bull subito in forma al Gilles Villeneuve

Nelle fasi finali Mad Max migliora in 1015″158 con le coperture a banda rossa, seguito a due decimi da Carlos e a sorpresa a tre decimi da un’ottima Alpine di Alonso.

Perez precede invece Leclerc, quindi Russell, Stroll ed Hamilton. La Mercedes, in questo fine settimana sarà sotto i riflettori avendo ottenuto risposta dalla FIA per quanto concerne dei provvedimenti da prendere contro il porpoising.

A causa di un fondo ancora verde non sono mancati i baci al muro e i lunghi, ma nulla di particolarmente rilevante.

Alla bandiera a scacchi Verstappen si conferma al vertice davanti a Sainz e Alonso.

Male le motorizzate Ferrari Haas e Alfa Romeo, in fondo al gruppo con le Williams. In casa McLaren, per il momento, meglio Ricciardo, in top 10, di Norris.