Joan Mir ha già deciso il suo futuro: arriva il clamoroso annuncio

Il destino di Joan Mir sembra segnato, manca solo la firma, ma per il momento il campione MotoGP non può parlare.

Joan Mir era in procinto di rinnovare con Suzuki prima che la notizia dell’addio al Mondiale fosse divulgata in occasione del week-end di Jerez. Tutto era stato discusso, mancavano i piccoli dettagli e poi avrebbe firmato alla presenza del suo manager Paco Sanchez e del team manager Livio Suppo con cui aveva portato avanti la trattativa. Ma dopo il test in Andalusia la visione futura del campione maiorchino è cambiata.

Da subito la sua figura è stata associata al team Repsol Honda diretto da Alberto Puig che non ha nascosto di aver dialogato con il manager del pilota Suzuki. Le trattative vanno avanti e probabilmente tutto ruota intorno all’ingaggio, dal momento che dovrà vedersi ridurre sostanzialmente lo stipendio annuo. Tutto sembra filare liscio, anche se fino ad oggi non gli è stato concesso di poter dare l’annuncio ufficiale.

Joan Mir e Honda verso gli annunci ufficiali

In caso di firma andrà a prendere il posto di Pol Espargarò che dal 2021 ad oggi ha raccolto appena due podi in sella alla Honda RC213V, risultati ben al di sotto delle aspettative del pilota e del team. Joan Mir dovrà adattarsi ad una moto non certo facile, passando da un motore quattro cilindri in linea ad un motore V4 come quello della Honda. Probabilmente servirà una fase di adattamento più o meno lunga, questo è difficile da prevedere.

A quanto pare un accordo verbale c’è già, ma deve restare in silenzio per adesso. “Ho il mio futuro in mano e spero di annunciarlo presto”, ha detto Joan Mir in occasione del week-end in Catalunya. “Quest’anno è stato particolarmente difficile per una serie di circostanze. Ma dovremo aspettare e vedere”. Di fatto l’uscita della Suzuki a fine campionato ha sconvolto il mercato piloti, con i due piloti spagnoli del marchio di Hamamatsu che hanno subito avuto precedenza rispetto ad altri.

Alex Rins dal canto suo ancora non ha un accordo con nessun team, anche se l’unica via di uscita sembra portare in direzione Aprilia RNF, nel box satellite di Razlan Razali che dal prossimo anno adotterà le RS-GP di Noale. Joan Mir invece andrebbe ad affiancare Marquez nel team ufficiale della Honda. “Avere un futuro sicuro è una cosa motivante, non solo per un pilota. Non ho bisogno di quella sicurezza, ma mi piacerebbe averla”.