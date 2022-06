Maverick Vinales e quel patto particolare: c’entra Tom Cruise

Maverick Vinales ha raccontato alcuni retroscena sul rapporto che ha con il film cult di Tom Cruise Top Gun svelando una promessa particolare.

E’ un momento abbastanza favorevole per Maverick Vinales. Dopo il rinnovo di contratto con Aprilia, arrivato in occasione del GP del Mugello, il pilota di Roses compie piccoli passi in avanti nell’adattamento con la RS-GP. Rientra costantemente nella top-10, sul giro secco riesce ad avvicinarsi alle posizioni di vertice, manca ancora qualcosa sul passo gara, ma da Noale arriva tutto il supporto possibile.

Nell’ultimo test Irta tenutosi al Montmelò sono arrivate delle novità per Vinales, a cominciare da una nuova carena aerodinamica, aggiornamenti per il telaio al fine di migliorare la percorrenza di curva, oltre ad una nuova specifica di motore che dovrebbe esordire nel GP d’Austria in programma ad agosto. Sono giorni di passione per il pilota Aprilia, alle prese anche con la visione del secondo capitolo della saga “Top Gun“, un film che ha condizionato e continuerà a condizionare non poco la sua vita.

Vinales e i legami con il film Top Gun

Maverick Vinales prende il suo nome di battesimo dal celebre film interpretato da Tom Cruise “e, ovviamente, quel film è strettamente legato alla mia vita. L’ho visto innumerevoli volte”, ha ammesso sulle pagine del giornale spagnolo ‘Marca’. Ha già visto in anteprima il nuovo “Top Gun 2”, prima in anteprima, poi con il suo fan club, presto lo rivedrà insieme alla moglie per la terza volta. “Non mi interessa, lo riguarderò ancora molte volte”, ha ammesso il pilota spagnolo. “Lo adoro, già l’inizio ti fa rizzare i capelli”.

Non svela troppi particolari, ma ne esalta il richiamo al primo film e la capacità di mettere in azione continui colpi di scena. Il mondo degli aerei caccia lo ha sempre coinvolto e anni fa ha avuto l’opportunità di salire su un jet da combattimento nella base aerea di Saragozza. “Trasmettono una sensazione di velocità molto simile a quella che sperimentiamo in MotoGP”. Inoltre la pellicola cinematografica ha saputo esaltare alcuni valori comuni al suo sport: “L’auto-miglioramento, la disciplina, il lavoro di squadra”.

Un filo rosso lega Maverick Vinales e Top Gun, fin dentro la sua vita privata. Infatti ammette che se un giorno avrà un figlio maschio lo chiamerà Maverick, proprio come lui: “È un patto che ho fatto con mia moglie tempo fa. Non so se, in futuro, avrò più figli, ma se arrivasse un maschio saprei come chiamarlo”.