Chi è la moglie di Casey Stoner? Tutto su Adriana Tuchyna (FOTO)

Casey Stoner nel corso della sua carriera è sempre stato accompagnato e supportato dalla moglie Adriana: conosciamola meglio.

Si è ritirato un po’ prematuramente dalla MotoGP, ma non ci sono dubbi sul fatto che Casey Stoner sia una leggenda del Motomondiale. È stato l’unico a vincere un titolo con la Ducati e poi è stato in grado di trionfare anche con la Honda. Cosa non da tutti avere successo con due moto diverse.

Purtroppo nel 2012 l’australiano decise di dire basta con le corse, limitandosi poi a svolgere al massimo un ruolo da tester. Nel 2015 aveva preso parte alla 8 Ore di Suzuka, ma nei primi giri mentre si trovava in testa cadde a causa di un problema della sua Honda CBR. Si fratturò tibia e scapola. Non ha più gareggiato poi.

Molti si domandano cosa sarebbe riuscito a fare il nativo di Southport se avesse continuato a correre in MotoGP. Oggi ha 36 anni (a ottobre saranno 37) e in teoria potrebbe essere ancora in pista. Se non avesse avuto alcuni problemi di salute e se non avesse perso la voglia di stare in un ambiente come quello del Motomondiale, sicuramente avrebbe vinto altri titoli. Possedeva un talento straordinario.

Chi è Adriana Tuchyna, la moglie di Casey Stoner

Nei momenti belli e anche in quelli difficili della sua vita, professionale e non, Stoner ha sempre avuto il supporto della moglie Adriana Tuchyna. I due si sono conosciuti in occasione del Gran Premio d’Australia del 2003 a Phillip Island, dove lei si era recata con la famiglia: “Ci siamo notati nel paddock – ha raccontato a La Gazzetta dello Sport – e sabato prima della gara Casey mi domandò se volessi fargli da ombrellina. Siamo diventati amici e nel 2005 ci siamo messi insieme”.

L’ex pilota ha dichiarato di aver capito subito che Adriana fosse la donna perfetta per lui, nonostante la giovanissima età di entrambi. A gennaio 2007, quando Casey doveva compiere ancora 22 anni e lei ne aveva 18, si sono sposati. La cerimonia si è tenuta ad Adelaide, città australiana in cui è nata la signora Stoner.

Adriana ha raccontato che nel 2006, mentre Casey era in Turchia per il GP e lei in Australia, lui l’ha chiamata per dirle che voleva sposarla. Ha chiesto anche il permesso il padre. Successivamente, dopo la gara del Mugello, è volato in patria per la proposta ufficiale con annesso anello.

Il 2007 è stato un anno speciale per Stoner, dato oltre al matrimonio c’è stata anche la conquista del titolo MotoGP al debutto con la Ducati. Aveva esordito nella categoria nella stagione precedente con il team LCR Honda e già aveva stupito, ma il passaggio sulla rossa di Borgo Panigale gli permise di coronare il sogno diventare campione del mondo battendo piloti come Valentino Rossi, Dani Pedrosa e altri.

Adriana era al suo fianco e molti ricorderanno che spesso era presente nei weekend di gara. La sua bellezza catturava l’attenzione ed era carino vedere una coppia di giovani così innamorata. Stoner e la moglie hanno anche avuto due figlie, Alessandra Maria nata nel 2012 (il 16 febbraio, come Valentino Rossi) e Caleya Maria nata nel 2017.

Oggi Adriana ha 33 anni, compiuti a gennaio, e sul suo profilo Instagram (29,9 mila follower) si possono trovare diverse foto di lei con Casey e le figlie. Ha dedicato la sua vita alla famiglia e questa è la sua più grande soddisfazione.