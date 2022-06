F1 GP Baku 2022: informazioni sulla diretta tv e streaming per vedere la gara in Azerbaigian su Sky Sport e TV8.

Dopo un weekend di pausa, la Formula 1 è pronta a tornare in azione con il Gran Premio dell’Azerbaigian. Sul circuito cittadino di Baku andrà in scena l’ottavo appuntamento del calendario 2022.

Max Verstappen si avvicina a questo fine settimana da leader della classifica generale con 125 punti, 9 in più rispetto a Charles Leclerc e 15 rispetto a Sergio Perez. La lotta per il titolo mondiale di F1 è apertissima e sarà interessante vedere cosa succederà nella prossima gara.

Il precedente GP a Monaco ha regalato dei colpi di scena, con la Ferrari che ha letteralmente buttato via una doppietta dopo l’uno-due delle qualifiche. Clamoroso errore commesso con Leclerc, che ha chiuso quarto al traguardo perdendo altri punti. Certamente la scuderia di Maranello avrà grande voglia di riscatto. Attenzione anche alla Mercedes, che sembra in ripresa dopo un avvio di campionato complicato.

F1 GP Azerbaigian 2022: orari diretta tv e streaming

Il circuito di Baku misura 6,003 chilometri ed è costituito da 20 curve, alterna tratti molto veloci ad altri più lenti. C’è un lungo rettilineo da 2,2 chilometri (il doppio rispetto a Monza) che consente di raggiungerà velocità molto elevate, dunque avere un motore molto performante sarà un valore aggiunto in questo weekend di Formula 1.

Nel 2021 la gara è stata vinta da Perez, con Verstappen e Hamilton che per motivi diversi non hanno fatto punti. Max si è dovuto ritirare mentre era primo con margine a causa di un problema a una gomma, mentre Lewis alla ripartenza dopo la bandiera rossa è andato dritto in curva 1 dopo che era riuscito la prima posizione. Sul podio anche Sebastian Vettel (Aston Martin) e Pierre Gasly (AlphaTauri).

Nella storia del Gran Premio dell’Azerbaigian non c’è nessun pilota che abbia vinto più di una volta. Nel 2016 a trionfare fu Nico Rosberg (Mercedes), poi è toccato a Daniel Ricciardo (Red Bull), Hamilton (Mercedes), Valtteri Bottas (Mercedes) e Perez (Red Bull). Nel 2020 non si è corso lì causa Covid-19. Solo due scuderie hanno vinto a Baku, la Ferrari cercherà di rompere questo tabù nel weekend. E anche lo stesso Verstappen, visto che non è mai salito sul podio e ha collezionato tre ritiri.

La Red Bull potrebbe essere favorita in questo fine settimana, dato che finora ha dimostrato di essere la migliore sul dritto. Però la Ferrari farà di tutto per mettersi davanti. Come detto in precedenza, attenzione anche alla Mercedes, che a Barcellona sembrava aver fatto dei passi avanti e potrebbe inserirsi nella lotta. Interessante anche la battaglia tra gli altri team, sarà curioso vedere chi riuscirà a sorprendere.

Il GP d’Azerbaigian 2022 sarà visibile in diretta tv su Sky Sport F1, mentre per la live streaming saranno a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Il canele in chiaro TV8 e il sito ufficiale TV8.it trasmetteranno Qualifiche e Gara solo in differita. Di seguito la programmazione con gli orari per seguire l’appuntamento a Baku.

Venerdì 10 giugno

13:00 Prove Libere 1

16:00 Prove Libere 2

Sabato 11 giugno

13:00 Prove Libere 3

16:00 Qualifiche

Domenica 12 giugno

13:00 Gara