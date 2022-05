La Red Bull ha deciso il suo futuro: l’annuncio a sorpresa

A pochi giorni dal trionfo inaspettato di Monaco, la Red Bull brucia tutti sul tempo e rende nota la line-up del prossimo anno.

Sergio Perez sarà un pilota Red Bull fino al 2024. Da avvocati del diavolo quali siamo, ci sentiamo di dare una doppia spiegazione a questa improvvisa decisione della scuderia austriaca. La prima è che la prestazione solida e concreta di Montecarlo ha conquistato definitivamente il cuore dei due boss Horner e Marko, la seconda, quella più maliziosa, è che in questo modo potranno gestirlo meglio.

In pratica, a fronte dei borbottii post Spagna, quando il messicano aveva platealmente fatto intendere di non aver gradito l’ordine di scuderia ricevuto per favorire Verstappen, i vertici potrebbero aver accelerato le trattative di rinnovo così da tenerlo tranquillo in caso di nuove richieste, che, crediamo, arriveranno a breve.

La Red Bull conferma Perez per due stagioni

A sorpresa, dunque, a qualche giorno di distanza dal successo ottenuto nel Principato, l’equipe energetica ha annunciato in pompa magna la permanenza del driver di Guadalajara.

Prima dei commenti ufficiali è stato pubblicato un video sulla pagina Twitter della squadra, con il messaggio “non abbandonare mai i tuoi sogni”. Una frase che ben si accorda con Checo, al termine del 2020 a rischio pensionamento forzato e salvato proprio della scuderia con base a Milton Keynes.

Never give up on your dreams 🙌 Vamos @SChecoPerez 🔥 #F1 pic.twitter.com/4h1pA92d82 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 31, 2022

“E‘ stata una settimana da sogno”, ha affermato il pilota. “Sono felice ed orgoglioso di far parte di questo gruppo. Adesso mi sento veramente a casa. Stiamo lavorando bene assieme e il mio rapporto con Max, dentro e fuori la pista è ottimo. Ciò aiuta a spingere ancora di più“, ha aggiunto esaltando l’atmosfera pacifica che si respira nel team.

“Sta facendo benissimo“, ha esordito il responsabile Christian Horner. “Ha dato prova di saper fare gioco di squadra, ma altresì è cresciuto in competitività. Quest’anno ha fatto un ulteriore passo avanti chiudendo significativamente il divario dal compagno, firmando una superba pole a Jeddah e vincendo a Monaco. Non abbiamo quindi faticato a rinnovargli la fiducia alla luce della sua esperienza, il suo passo e la sua visione di gara“, ha concluso prevendendo momenti d’oro per il futuro.