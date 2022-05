Verstappen stupefatto dopo Monaco: le sue parole lasciano di sasso

Il round del Principato ha sorriso a Verstappen più del previsto. Al pilota Red Bull è bastato un terzo posto per allungare nella generale.

La fortuna aiuti gli audaci e come fino al 2020 aveva dato una mano ad Hamilton, così sta facendo con Verstappen. Anche a Montecarlo, per il secondo weekend consecutivo l’olandese è uscito vincitore. Certo, in questo caso ha tagliato il traguardo in terza piazza, ma il margine nella classifica complessiva sul primo inseguitore Leclerc è aumentato, tanto da viaggiare in testa con 125 punti contro i 116 di Charles.

Se poi si pensa che fino allo spegnimento dei semafori il monegasco doveva dominare, l’esito dell’appuntamento del Principato gioca ancora più a suo favore.

“Non sono mai stato in grado di tirare fuori il massimo dall’auto in questo weekend, ma in corsa ha funzionato tutto alla perfezione sin termini di strategia“, ha analizzato al termine del complesso fine settimana il campione del mondo.

Verstappen sorpreso dal risultato ottenuto

“E’ stato un GP movimentato, con uno start anomalo per via della pioggia, e poi per l’interruzione per l’incidente occorso a Schumacher. Ho tirato un sospiro di sollievo quando ho visto che stava bene. Sembrava davvero terribile”, ha proseguito soffermandosi sulle lungaggini della FIA prima di dare l’ok alla partenza dell’evento, e sull’ennesimo botto del corridore della Haas.

Gaudente per come ogni pezzo di puzzle si è incastrato alla perfezione, il #1 ha esaltato il lavoro di squadra e il suo compagno Perez per il successo. “Ammetto di essere stupito, perché dopo le qualifiche non mi aspettavo certo un finale del genere, senza contare che ho esteso la mia leadership iridata“, ha rivelato.

Trovare il giusto ritmo con tante insidie come l’asfalto che variava di settore in settore e da un momento all’altro ha reso il tutto maggiormente difficile. “Per la prima volta nella tre giorni ci siamo trovati a dover girare sul bagnato. Così è facilissimo sbagliare e il crash di Mick ne è la prova“.

Agevolato dai pasticci del Cavallino, Mad Max e in generale l’equipe energetica hanno ricevuto un’altra bella notizia. La Federazione Internazionale ha respinto il reclamo portato avanti dagli italiani a proposito del taglio della riga gialla in uscita dalla pit lane da parte di entrambi i piloti.