Lutto terribile nel Rally: il suo ultimo atto emoziona tutti

Doveva essere una giornata di festa ed invece il Rally Storico Campagnolo ha preso una brutta piega, ma c’è comunque una bella notizia.

Amante dell’automobilismo più grezzo Michele Bortignon aveva deciso di mettere in pausa la propria passione per l’autocross, per tornare a quella giovanile per il travero. Dopo un paio di decenni d’assenza aveva quindi accettato di ributtarsi nella mischia e di partecipare al Rally Storico Campagnolo. Non in compagnia di un navigatore qualsiasi bensì della figlia, a cui evidentemente ha trasmesso la malattia per i motori.

Sarebbe, ed è stato, il loro debutto come equipaggio e purtroppo non ci sarà replica. Come sempre avviene al via di qualsiasi competizione, non è mancata la foto a suggellare la propria partecipazione alla corsa. Casco e tutta e un gran sorriso, si stavano preparando al divertimento ed invece è successo l’imprevedibile.

Rally: muore a Recoaro Terme durante una gara

Mentre a bordo della loro Ford Escort RS preparata dal Team Bassano si stavano recando alla partenza della PS3, denominata Recoaro 1000, il pilota 51enne ha accusato un malore. Stremato dal dolore è comunque riuscito ad accostare a bordo strada colpendo un muretto, ma senza alcun danneggiamento al veicolo, motivo per cui la figlia 21enne è uscita illesa.

Senza questa prontezza e senso d’altruismo, l’esito dell’incidente avrebbe potuto essere molto peggiore. Di questo se ne sono detti convinti gli organizzatori.