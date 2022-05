Valentino Rossi torna sul ritiro dalla MotoGP: sentite cosa dice

Valentino Rossi è stato protagonista di un’intervista con Guido Meda riguardo al ritiro del proprio numero. Ecco le sue parole.

La carriera di Valentino Rossi è entrata in una nuova fase dopo il ritiro dalla MotoGP. Il nove volte campione del mondo del Motomondiale ha detto basta lo scorso anno, disputando la sua ultima gara il 14 novembre del 2021 sul tracciato di Valencia. La leggenda di Tavullia è venuta al Mugello per assistere al Gran Premio d’Italia, portando una gran bella dose di fortuna ai suoi piloti.

Fabio Di Giannantonio ha ottenuto la prima pole position della sua carriera in top class, battendo Marco Bezzecchi e Luca Marini. Ben due le Ducati del Mooney VR46 Racing Team che hanno ottenuto la prima fila, in una tripletta italiana da sogno nella giornata del sabato.

I punti ovviamente si fanno alla domenica, ma la giornata odierna entrerà nei libri di storia anche per un altro motivo. Prima delle qualifiche è stato infatti ritirato il #46 di Valentino Rossi, che qui al Mugello ha scritto pagine di storia di questo sport. Il numero del “Dottore” non verrà più indossato da nessuno in futuro, cosa che accade anche per le leggende del calcio e del basket, il cui numero viene però ritirato dalle singole squadre.

Valentino Rossi, ecco le sue parole

L’assenza di Valentino Rossi come pilota al Gran Premio d’Italia si è fatta sentire sulla vendita dei biglietti. Il tutto esaurito a cui eravamo abituati negli anni scorsi al Mugello non si è infatti registrato, ma c’era da aspettarselo considerando che praticamente tutti coloro che si recavano presso il tracciato toscano era sostenitori del “Dottore”.

Dopo la cerimonia in cui è stato ritirato il #46, Valentino Rossi ha concesso un’intervista a Guido Meda di “SKY Sport MotoGP“, raccontando le sue sensazioni: “Grazie a tutti, è stato molto bello venire qui oggi e trovare questa atmosfera. È stata bella la cerimonia, poi qui al Mugello ha un sapore speciale“.

“Qui è sempre stato il Gran Premio di casa, c’è sempre stato un pubblico meraviglioso che mi ha spinto a dare sempre il mio massimo. Devo ringraziare veramente tutti, ho avuto delle esperienze magnifiche da queste parti. Se sono felice di quello che sto facendo ora? Sto molto bene, sono contento perché è stata una lunga esperienza, ho sempre dato il massimo, ho avuto una carriera fantastica ed era il momento giusto per dire basta. Poi ho capito che ero arrivato al limite ed ora mi sento bene”.