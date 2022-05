F1, Leclerc cuore d’oro: il gesto che ha fatto emozionare il web (VIDEO)

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, è stato protagonista di un gesto meraviglioso alla vigilia del Gran Premio di Monaco. Sono tutti emozionati.

Charles Leclerc è pronto per l’attesissima sfida di casa. Gli occhi dei tifosi saranno tutti puntati sul giovane pilota della Ferrari che dovrà rispondere, immediatamente, alla prova di forza della Red Bull Racing. La squadra austriaca ha completato la seconda doppietta stagionale, mettendo a segno il terzo successo di fila di Max Verstappen nel GP di Spagna.

Per la Ferrari il passo falso di Barcellona è stato molto pesante. Il monegasco avrebbe potuto rafforzare la sua leadership se solo non si fosse ritirato per un problema tecnico alla Power Unit Superfast. Ora Leclerc è costretto ad inseguire il campione del mondo che si è issato a quota 110 punti. CL16 è fermo a 104 punti, sole se lunghezze che, però, hanno un significato molto amaro alla luce dei risultati della prima parte di campionato.

Il monegasco aveva fatto sognare i fan della Ferrari nelle prime tre uscite stagionali, mettendo a segno un hat-trick in Bahrein, un secondo poto in Arabia Saudita e il suo primo grand chelem In Australia. Max Verstappen, dal canto suo, lo ha superato vincendo quattro gare. Quando non è costretto a ritirarsi per problemi tecnici, l’olandese è sempre in grado di fare la differenza e aggiudicarsi la vittoria, anche nelle tappe dove sembra essere svantaggiato.

Il tracciato cittadino di Monaco dovrebbe favorire l’agilità della Ferrari F1-75 nel confronto con la RB18. La wing car di Maranello si è dimostrata fortissima nei tratti misti, mentre è risultata meno performante rispetto alla RB18 sui veloci rettilinei. Le anguste stradine del Principato dovrebbero aiutare Leclerc a conquistare un tanto atteso successo davanti al suo pubblico di casa. Charles dovrà sfatare, però, un tabù dato che negli ultimi cinque anni ha sempre avuto problemi che poi lo hanno estromesso dalla corsa.

Il gesto da brividi di Charles Leclerc

Lo scorso anno arrivò la beffa più grande per il classe 1997. Dopo aver conquistato una magnifica pole position, andò a sbattere nell’ultimo tentativo del Q3, finendo per conservare la pole ma danneggiando la SF21. Nonostante i controlli approfonditi dei meccanici, la vettura il giorno dopo non poté prendere parte al Gran Premio. Per Leclerc fu una beffa atroce, soprattutto perché il GP di casa rappresentava l’unica grande occasione per lui e per la Rossa per mettere fine al digiuno di vittorie che era iniziato a Singapore nel 2019.

Nel 2021 il giovane non riuscì a vincere un GP e finì alle spalle anche del compagno di squadra Carlos Sainz. Con grandi motivazioni Leclerc ha cominciato la stagione in corso, potendo fare affidamento su una vettura altamente competitiva. La fiducia negli uomini del Cavallino Rampante è sempre stata massima e dopo i trionfi di Spa e Monza nel 2019, Charles ha potuto festeggiare altri due successi fondamentali nel suo percorso di crescita.

Dall’altra parte del ring la sfida è ad un osso durissimo. Max Verstappen, dopo aver conquistato all’ultimo respiro il mondiale, sembra ancor più convinto delle proprie capacità e venderà cala la pelle. La Red Bull Racing è una avversaria molto tosta e la Ferrari non potrà concedersi altri passi falsi. Sulle piste favorevoli alle caratteristiche della F1-75 occorrerà cogliere il massimo.

La pressione per questo è già alle stelle, ma il giovane idolo di casa ha scacciato via le tensione, abbracciando un piccolo fan della Rossa che gli si è avvicinato nel consueto giovedì del Principato. I piloti non hanno preso parte alle prove libere e si sono intrattenuti nel Paddock. Ecco cosa ha dichiarato alla vigilia il monegasco.

Charles è stato avvicinato dal giovanissimo tifoso che non credeva ai suoi occhi. Una carezza sulla testa e poi il bambino è corso entusiasta dal papà che assistendo alla scena, ha riso di gusto. Un bel momento che tocca l’animo degli appassionati, in attesa del semaforo verde di domenica. Non perdetevi neanche una sessione, qui potete trovare tutti gli orari del weekend più glamour dell’anno. Un Gran Premio di Monaco che dirà tanto delle ambizioni della Ferrari in ottica mondiale.