Marc Marquez pensa già all’addio: i fan sono sconvolti dalle sue parole

Marc Marquez fuori dal podio in questa stagione MotoGP. Il fenomeno della Honda prova a immaginare il suo ritiro dalle corse.

Durante un’intervista a “La Caja de…” in onda su DZN Marc Marquez ha parlato a 360 gradi di passato, presente e futuro, in un a fase della sua carriera dover gli infortuni sono alle spalle, ma continuano a lasciare qualche strascico, sia sul fisico che sullo sviluppo tecnico della sua Honda RC213V. Infatti non riesce più a guidare come ai tempi precedenti a Jerez 2020, quando ha rimediato il brutto infortunio all’omero destro.

Da allora sono seguiti tre interventi chirurgici e non è da escludere possa occorrerne anche un quarto, per uscire da una situazione più lunga del previsto. Tanto da doversi trasferire a Madrid per seguire un lungo piano di fisioterapia. Da mesi il fenomeno di Cervera è costretto a recarsi nella capitale spagnola almeno due volte a settimana, da qui la decisione di trovare casa insieme a suo fratello Alex e alla mamma che non hanno esitato a seguirlo.

Marc Marquez e la fedeltà a Honda

Adesso Marc Marquez deve fare i conti con una Honda che ha smarrito il feeling con l’anteriore. Non è più possibile capire il limite della moto e ritrovarsi nella ghiaia è questione di un attimo, oltre che un evento che continua a ripetersi con una certa frequenza. Inoltre i risultati sono piuttosto opachi, mai un podio centrato in questa stagione 2022, quasi sempre tra la quarta e la sesta posizione, senza mai riuscire a impensierire per davvero il gruppo di testa.

Resta fuori dal mercato piloti, essendo legato al marchio dell’Ala dorata con un contratto fino al termine del 2024. Corre in classe regina la sua decima stagione, sempre con i colori Honda, con cui ha conquistato sei titoli iridati. E prova ad immaginare il suo futuro: “Vorrei chiudere la mia carriera con questa squadra. Ho nuove motivazioni: piuttosto che provare a vincere con un altro marchio voglio rifarlo con questo team“.

In ogni caso la moto perfetta non esiste e, come dice un proverbio, l’erba del vicino è sempre più verde. Nella MotoGP di oggi basta un nulla per ritrovarsi in testa o fuori dalla zona punti. “La moto perfetta non esiste, uno avrà una cosa, l’altro un’altra, un altro si lamenta che la moto non gira… dipende dal tuo stile, dalla squadra tecnica – ha concluso Marc Marquez – di solito si tende a guardare vedere il vantaggio dell’altro, mai il difetto“.