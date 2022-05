F1 GP Barcellona, FP1: la Ferrari punta alla doppietta davanti a Max

Bandiera a scacchi sul turno d’apertura al Catalunya. Ferrari in gran forma sin dai primi minuti. Bene anche Red Bull e Mercedes. A tra poco per le FP2 F1.

La prima sessione di prove libere sul circuito del Montmelo vede in azione tre riserve. Juri Vips per Sergio Perez in Red Bull, Robert Kubica per Guanuy Zhou in Alfa Romeo e Nick De Vries per Alex Albon in Williams.

Dopo il successo di Verstappen in Florida, occhi puntati su di lui, ma soprattutto sulla coppia Ferrari, in particolare su uno degli idoli di casa Carlos Sainz.

Al semaforo verde subito grande traffico. Il GP di Spagna è solitamente lo spartiacque della stagione. L’appuntamento che vede la prima grande evoluzione delle monoposto.

1’22″820 per Leclerc su gomme dure. Poco dopo Max, pure lui su hard, piazza un 1’22″639. Nel primo quarto d’ora la McLaren si afferma con la principale rivale dei due team di test. Bene anche Alpha Tauri e Alpine, sebbene Ocon lamenti problemi di sterzo.

Quando è trascorsa la prima mezz’ora Sainz passa al comando con un 1’19″907 firmato con le soft. Alle sue spalle a quasi 1″5 Norris e Tsunoda, a conferma che la AT03 si trova a suo agio su questo tracciato.

F1, Rosse sono imprendibili per ora

Con le mescole più soffici le Mercedes prendono confidenza e si inseriscono in top 5.

A poco più 20′ dal termine Charles va in vetta con un 1’19″828 seguito a pochi millesimi dal compagno di squadra. Da segnalare finora la buona prestazione delle Williams, con De Vries, attualmente 10° davanti al titolare Latifi.

La Ferrari si mostra a suo perfetto agio e chiude davanti a tutti con Leclerc a precedere Sainz. Verstappen è terzo seguito da Russell, apparso anche in questo caso più competitivo di Hamilton, sesto. Buona la performance delle McLaren entrambe in top 10 e delle Alpha Tauri. Nei dieci pure Alonso.

Per ora arranca l’Alfa Romeo dopo alcune corse positive.