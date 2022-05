Ferrari, c’è un giallo attorno alla F1-75: potrebbe saltare una novità

La Ferrari arriva in Spagna ricca di novità tecniche, ma una di queste sarebbe in dubbio. Ecco cosa dicono le ultime indiscrezioni.

Il Gran Premio di Spagna che si disputerà a Barcellona domenica è sempre uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. In questa tappa, i team portano solitamente dei grandi pacchetti di aggiornamento, anche se alcune squadre hanno già anticipato determinate novità ad Imola e Miami, come fatto da Red Bull e Mercedes al contrario della Ferrari.

Il Cavallino si presenterà in pista con una F1-75 molto rivista in diverse parti, nella consapevolezza che ora non c’è più un margine da gestire sulla concorrenza, ma pochi decimi da recuperare. Tuttavia, la pista situata a Montmeló rappresenta una carta molto importante per la Scuderia modenese, che potrebbe esaltarsi in base alle caratteristiche tecniche che andremo ad incontrare.

La Ferrari porterà diversi sviluppi, ma le novità attorno al fondo saranno le più interessanti, e c’è un motivo dietro a tutto ciò. Sulle monoposto ad effetto suolo, circa il 50% del carico viene prodotto proprio dal fondoscocca, ed ottimizzare questa zona della monoposto potrà sicuramente aumentare le prestazioni.

Stando a quelle che sono le indiscrezioni, il nuovo pacchetto potrebbe valere ben 3-4 decimi, ma un conto sono le simulazioni ed un altro è il riscontro della pista. Mattia Binotto, dopo la sconfitta patita a Miami, ha annunciato che queste novità verranno da un lunghissimo lavoro svolto a Maranello, e che c’è grande fiducia per ottenere un buon risultato.

Oltre al fondo, dovrebbero arrivare anche delle pance modificate e più strette, nel tentativo di diminuire il drag ed incrementare l’efficienza aerodinamica, asso nella manica della Red Bull. In queste prime tappe, il gap in velocità di punta è stato nettamente a favore delle RB18, che hanno avuto vita troppo facile nei duelli con le vetture del Cavallino.

Anche l’ala posteriore verrà rivista, e sarà perfettamente idonea per piste ad alto carico come Barcellona e Monte-Carlo, dove si gareggerà la prossima settimana. Tuttavia, anche la concorrenza dovrebbe presentare alcuni sviluppi, anche se in forma meno importante rispetto a quelli della Rossa.

Ferrari, c’è il dubbio sulla nuova vernice

Qualche giorno fa vi avevamo parlato di una presunta nuova vernice, utile a far risparmiare alla Ferrari circa 700 grammi ed iniziare, a sua volta, una cura dimagrante, come quella già effettuata in parte dalla Red Bull. Secondo quanto riportata dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport“, tale vernice resterà in dubbio sino alla fine, e solo appena la monoposto verrà portata alle verifiche avremo maggiori riscontri.

Il nuovo colore dovrebbe rendere il rosso più trasparente, per cui, la presenza o meno della nuova vernice potremo scorgerla direttamente con i nostri occhi. Tramite le altre novità, la Ferrari dovrebbe comunque perdere peso, per iniziare ad avvicinarsi al limite di 798 kg imposto dalla FIA per le nuove F1 ad effetto suolo.

Tanta curiosità anche per scoprire le novità tecniche degli altri team. In questi giorni si è molto discusso di una sorta di mini-copia della Rossa da parte dell’Aston Martin, che dopo un avvio di mondiale fallimentare potrebbe approdare in Spagna con un retrotreno tutto nuovo e delle pance simili a quelle del Cavallino dal punto di vista del disegno.

Farà invece eccezione la Haas, che ha già fatto sapere tramite il team principal Gunther Steiner che non presenterà aggiornamenti. Ricordiamo che sugli sviluppi di questa stagione influisce molto il Budget Cap, vale a dire il tetto massimo delle spese fissato a 140 milioni. Può sembrare una cifra molto elevata, ma per i costi della F1 è invece un limite molto importante. Chi saprà gestire al meglio le risorse sarà molto avvantaggiato.