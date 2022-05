F1, torna un Gran Premio storico? Ecco cosa accadrà nei prossimi anni

La F1 ha abbracciato nuovi lidi nelle ultime stagioni, abbandonando tappe storiche. Una di loro potrebbe tornare a breve in calendario.

Il mondiale di F1 targato 2022 ha visto il debutto in calendario del Gran Premio di Miami, vinto dalla Red Bull di Max Verstappen dopo uno splendido duello con la Ferrari di Charles Leclerc. Tuttavia, la gara è stata piuttosto noiosa per gran parte della sua durata, ed alcuni piloti si sono lamentati anche della scarsa sicurezza.

Nelle ultime libere, l’Alpine di Esteban Ocon è finita fuori pista, distruggendo il telaio in una curva che si percorre a bassa velocità, visto che, in quel tratto, non erano presenti le file di gomme ma solo il muretto, che di certo non attutisce l’impatto a sufficienza. Ciò ha comportato un innalzamento dei toni da parte del francese, ma anche Sebastian Vettel ha avuto da ridire, dichiarando che sarebbe stato meglio correre a Road America piuttosto che spendere tutti quei soldi per l’impianto di Miami.

Evidentemente, alla F1 odierna non interessa il vero spettacolo e la bellezza delle piste, ma incassare milioni a volontà è sufficiente per i boss di Liberty Media. Il prossimo anno verrà introdotto anche un Gran Premio a Las Vegas, che verrà disputato al sabato sera ora locale, l’ennesima gara in notturna dopo quelle di Singapore, Abu Dhabi, Bahrain, Qatar ed Arabia Saudita.

Nella stagione 2020, dilaniata dal Covid-19 e partita soltanto a luglio con due tappe in Austria, l’unica cosa positiva era stata data proprio dalle splendide piste dove si è gareggiato. Il calendario ha potuto riabbracciare tappe come Imola, Nurburgring, Istanbul il debutto del Mugello e quello di Portimao, con l’eliminazione di tantissimia appuntamenti nei paesi arabi che hanno poi subito fatto il loro ritorno dalla stagione passata.

I tifosi, ovviamente, hanno accolto con gioia il calendario del 2020, ma purtroppo si è trattato di una gioia effimera, in quanto ora le cose stanno tornando alla normalità. Solo Imola è riuscita a strappare un posto fisso nel Circus, ottenendo un contratto valido sino allo scadere del 2025.

F1, potrebbe tornare il Gran Premio di Germania

In futuro, la F1 potrebbe abbracciare il ritorno di una tappa storica, vale a dire il Gran Premio di Germania. Come riporta “Motorsport.nextgen-car“, l’ingresso della Volkswagen potrebbe essere una gran bella spinta per riportare Hockenheim ed il Nürburgring nel calendario a partire dal 2026. Stefano Domenicali, CEO del Circus, afferma che l’arrivo della VW potrebbe essere “molto importante per la Germania per tornare in calendario“.

Quella teutonica è una tappa che ha sempre dato grande spettacolo, ed è impossibile dimenticare l’edizione del 2019, vinta da Max Verstappen dopo una miriade di eventi clamorosi come pioggia, incidenti e sorpassi a ripetizione. Nel 2020, come detto, in Germani si è corso ma sul tracciato del Nurburgring, con l’appellativo di Gran Premio dell’Eifel.

Questa pista non ospitava più una gara di F1 dal lontano 2013, con il monopolio delle ultime stagioni che era finito proprio nelle mani di Hockenheim. Potrebbe sembrare assurdo, ma questa tappa è stata cancellata per mancanza di denaro da parte della società che gestisce l’impianto, che nel 2019 era stata aiutata dalla Mercedes a finanziare l’evento.

La casa della Stella a tre punte si era interessata per poter festeggiare in casa i 125 anni di corse, e potrete ricordare la particolare livrea che venne posta sulla freccia d’argento e le originali tute indossate dai meccanici e dai membri del team. La cosa non portò fortuna, visto che Valtteri Bottas andò a sbattere e Lewis Hamilton concluse solo nono dopo aver fatto segnare la pole position. Nei prossimi mesi avremo importanti aggiornamenti sulla vicenda, ma il ritorno di una gara storica come questa sarebbe una boccata d’ossigeno per tutti i tifosi.