MotoGP, Jack Miller s’inchina a Bastianini: parole al miele per Enea

In Ducati possono celebrare il successo di Enea Bastianini e il secondo posto di Jack Miller. L’australiano ha fatto una gara solida, portando a casa punti importanti.

Jack Miller, stavolta, è riuscito a cogliere un risultato molto importante per la Rossa di Borgo Panigale. Una doppietta che fa morale sia per il team Factory che per la squadra Gresini. Pecco ha mollato sul più bello dopo aver comandato per lunghi tratti la corsa. L’australiano ha avuto una strategia precisa e i fatti gli hanno dato ragione.

Il classe 1995 ha provato a tenere il passo del torinese nella prima parte di gara, dopodiché il centauro australiano ha compreso che avrebbe potuto rischiare e ha preferito lasciarlo andare. E’ stato sopravanzato da Enea Bastianini e a quel punto ha gestito le mescole, aspettando il duello tra i primi due. Ne è rimasto solo uno in piedi ed è stato il centauro romagnolo sulla Desmosedici GP21. Pecco è caduto e ha dato il via libera al Bestia alla seconda piazza di Miller che ha preceduto Aleix Espargaró.

A caldo, nelle interviste post gara, Jack Miller ha dichiarato: “Sono contento di essere tornato sul podio dopo la battaglia degli ultimi due weekend. Davanti abbiamo fatto una gran gara, Bagnaia era più veloce di me mentre io avevo un buon grip ma non riuscivo a spingere quanto lui. Con le gomme medie non riuscivo a leggere bene l’aderenza, quando spingevo rischiavo di cadere. Ho visto che Pecco ha avuto un po’ di esitazione a un certo punto, ha lottato con Bastianini e io mi sono avvicinato abbastanza con dei buoni tempi. E’ fantastico tornare sul podio davanti a questo fantastico pubblico francese”.

Le parole da brivido di Jack Miller

Jack Miller, ai microfoni di Sky, ha dichiarato: “Sono arrivato secondo ed è una buona sensazione perché ho chiuso dietro uno dei piloti più forti che vedo sulla griglia di MotoGP. Lo vedete guidare [Enea Bastianini] e ha fatto un’altra fantastica gara. Quest’oggi ho fatto del mio meglio per cercare di seguirlo. Oggi purtroppo con la gomma soft all’anteriore che ho scelto io perché non ho mai avuto il feeling giusto con la media tutto il weekend, quindi ho fatto questo azzardo. Sapevo che si sarebbe mossa, però era una sensazione che riuscivo a capire”.

Jack Miller ha dato tutto nel corso del GP di Francia, come ha ammesso. “Sono andato sul mio passo per tutta la gara quando Pecco mi ha superato e l’ho lasciato andare poi ho cominciato a faticare un pochino con l’anteriore, ma anche lui ne aveva. Andava in fuga però avevo questo problema che con la scia e con la gomma soft non potevo attaccarmi troppo a causa delle alte temperature. E’ stata una bella gara, mi sono divertito tanto, una gara forte. E’ bello quando puoi spingere, riuscire a gestire le gomme e non ho commesso errori”.

Un voto alla sua stagione? “La stagione è appena iniziata – ha replicato Miller – ogni gara dopo Austin sono sempre stato in lotta per il podio ed è bello finalmente esserci tornati. Stiamo provando a costruire una buona stagione siamo soltanto ad un terzo del cammino, la strada è ancora lunga. Ci sono tante gare e tanti punti da conquistare, possiamo soltanto continuare a spingere”.

In merito al suo futuro, Jack Miller ha dribblato la questione che lo vuole già certo in sella alla KTM nel 2023, rimandando la questione a Carlo Pernat, ospite dello studio di Sky. Le voci parlano di un accordo con il team austriaco che avrebbe deciso di puntare sull’esperienza del pilota australiano che ha dimostrato di essere un osso duro. La KTM ha tanti giovani di talento nel suo roster, ma Jack garantirebbe un know-how differente e potrebbe essere determinante per la crescita della squadra austriaca.