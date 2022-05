F1, Jacques Villeneuve provoca ancora la Mercedes: arrivano parole forti

Il campione del mondo di F1 nel 1997, Jacques Villeneuve, è tornato a pizzicare Lewis Hamilton e il team Mercedes dopo il Gran Premio di Miami.

Jacques Attack è tornato in azione infierendo su una Mercedes ancora in gravi difficoltà tecniche. A Miami le frecce d’argento avrebbero dovuto portare novità risolutive del problema del porpoising. Le aspettative erano alte, specialmente dopo un venerdì in grande spolvero, ma in gara i due alfieri della Stella a tre punte hanno concluso in quinta e sesta posizione. George Russell, nonostante la partenza dalle retrovie, ha preceduto Lewis Hamilton.

Il team teutonico è, chiaramente, la terza forza a distanza siderale dalla Ferrari e dalla Red Bull Racing. Dopo otto anni di fila appare improbabile un recupero fulmineo che possa riabilitare la Mercedes al vertice del campionato 2022. Il team di Brackley non ha ancora compreso come risolvere i guai che affliggono la W13. Le alte temperature del venerdì avevano favorito la monoposto “senza pance”, ma in qualifica e in gara si è rivista la medesima vettura problematica dell’inizio di stagione.

Il progetto dell’auto ad effetto suolo della Stella a tre punte si è dimostrato, sin qui, errato. I tecnici non avevano considerato, in galleria del vento, le conseguenze dell’effetto porpoising. Gli aggiornamenti portati non riescono a risolvere il problema. Per di più non accade più solo ad altissime velocità sui lunghi rettifili, ma la perdita di performance derivante dal movimento oscillatorio, si è fatto palese anche in curva, come ha confessato George Russell.

Il nativo di King’s Lynn sta dando il 100%, avendo concluso in top 5 nelle prime 5 gare dell’anno. Non si può dire lo stesso del sette volte campione del mondo anglocaraibico che ha raccolto 23 punti in meno del giovane inglese. Dopo il terzo posto nel GP inaugurale del Bahrain, sono sopraggiunti risultati non all’altezza di un campione dalle qualità di Hamilton.

F1, l’attacco di Jacques Villeneuve alla Mercedes

L’ex pilota della Williams sembrava non aspettare altro dopo gli anni di dominio dell’era ibrida. La Mercedes è crollata sul piano prestazionale nel confronto con le Power Unit di Red Bull Racing e Ferrari. Il team teutonico sembra regredito in tutto le aeree. La migrazione di diversi tecnici in altri lidi non ha aiutato la squadra capitanata da Toto Wolff, ma in pochi potevano immaginare una debacle così pesante. I piloti fanno quel che possono, ma senza DNF dei driver dei due top team è diventato un miraggio anche un terzo posto.

Jacques Villeneuve non le ha mandate a dire e ha dichiarato che Lewis Hamilton deve cambiare atteggiamento. Il canadese ritiene che sia in atto un cambio della guardia nel team. Il giovane Russell si sta prendendo la leadership grazie ad una costanza invidiabile. E lui il migliore pilota della Mercedes al momento e, anche con un pizzico di fortuna, sta riuscendo a tenersi dietro il vincitore di 103 GP in Formula 1.

“Penso che alla Mercedes abbiamo assistito al cambio definitivo della guardia – ha dichiarato Jacques Villeneuve nella sua rubrica su Formula1.nl – George Russell sta cavalcando l’onda e Lewis Hamilton sta cercando di non annegare. Dopo tanti anni di vittorie senza concorrenza, è difficile svegliarsi e rendersi conto che non è così facile. Ora deve guidare come ha fatto nei suoi primi due anni in Formula 1, che è ciò che Russell sta facendo ora. In gara, Russell ha preso la decisione: ‘Lasciami fuori, forse arriverà una safety car’, ne è valsa la pena“.

A Miami Russell ha cambiato le gomme, sfruttando la SC per l’incidente tra Gasly e Norris. Lewis non ha effettuato il pit stop e alla fine ha dovuto cedere il passo al teammate. “La fortuna del campione Lewis sembra averlo abbandonato. Non ha la spinta e nulla va a suo favore. Sarà una lotta dura, ma Lewis è un concorrente e un campione. Ma penso che perdere il titolo mondiale l’anno scorso sia un pesante fardello per lui che si è portato dietro per tutto l’inverno“, ha detto l’ex Williams a proposito di Abu Dhabi.

“È amareggiato e si sente come se fosse stato derubato. Ma puoi vedere dal modo in cui Max guida che non ha affatto rubato il titolo ed è un campione meritato. Max è stato impressionante dall’inizio della stagione. Sta guidando come l’anno scorso. Normalmente puoi essere un po’ stanco dopo un anno di campionato, ma puoi vedere che non è cambiato nulla. Anzi, è diventato più forte. Si è liberato dalla pressione del campionato, ha dimostrato di poter vincere un titolo“, ha concluso il figlio di Gilles Villeneuve.