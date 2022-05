Valentino Rossi, Marc Marquez se lo ritrova sempre davanti: guardate qua

Un tifoso di Valentino Rossi ha voluto posare per una foto con Marc Marquez in una occasione extra motociclista.

Non è un segreto che Valentino Rossi e Marc Marquez non si stiano esattamente simpatici. Il 2015 è stato un anno decisivo per la rottura dei loro rapporti, che in precedenza erano tutt’altro che negativi.

Molti ricorderanno che lo spagnolo era stato invitato anche al Ranch di Tavullia ed erano tanti a ritenere che lui potesse essere una sorta di erede del Dottore. Pur non avendo un carisma simile, era (ed è) comunque un pilota di grande talento in grado di dare spettacolo in pista. Un autentico campione. Otto titoli mondiali non sono casuali.

Ma nel 2015 il rapporto amichevole che avevano si è completamente sgretolato. Dopo alcune scintille in Argentina e Olanda, è stato il Gran Premio della Malesia a sancire la rottura totale. Alle accuse di Rossi nella conferenza stampa del giovedì ha fatto poi seguito una battaglia furibonda in gara, con Marquez caduto in seguito a un contatto con il rivale. Da quel momento in poi è cambiato tutto e si è respirata un’aria abbastanza pesante nel paddock.

Valentino Rossi, un tifoso si fa fotografare con Marc Marquez

Dopo Sepang 2015, non sono mancati altri momenti di tensione tra Valentino e Marc. Basti pensare al Gran Premio d’Argentina del 2018, quando il pilota Honda fece cadere l’avversario e nel post-gara provò ad andare a chiedere scusa, venendo però respinto da Uccio Salucci e dal box Yamaha. Nello stesso anno, però a Misano, lo spagnolo provò a stringere la mano a Rossi in conferenza stampa ma senza trovare dall’altra parte la volontà di fare lo stesso.

Se Marquez ha detto di non avere problemi particolari e di essere pronto a una riappacificazione, invece il Dottore è sempre apparso poco possibilista in merito. Dato che lo ritiene responsabile della mancata vittoria del titolo MotoGP del 2015, l’ex rider Yamaha difficilmente “perdonerà” il rivale.

Le diatribe tra i due hanno finito per condizionare anche i tifosi. C’è chi si è schierato da una parte e chi dall’altra. Diversi supporter di Rossi sono stati molto severi nei confronti di Marquez, arrivando anche a compiere gesti poco edificanti.

Ma in questi giorni ce n’è stato uno di nome Daniel che si è fatto notare per essersi fatto fotografare con Marc in occasione del Madrid Open. Il pilota Honda era lì per vedere una partita di tennis del suo amico Rafael Nadal e si è fatto riprendere, anche se a distanza, con il ragazzo che indossava la maglia gialla da supporter di Valentino. Un momento che ha fatto sorridere entrambi. Daniel sul suo profilo Instagram ha scritto: “Solo una coincidenza“.