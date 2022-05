F1 e Netflix, arriva la clamorosa notizia: ecco la decisione presa

La F1 ha fatto un importante annuncio per il futuro: rinnovato un accordo che per Liberty Media conta molto.

Per la Formula 1 è molto importante accrescere la sua popolarità nel mondo, nonostante si tratti di uno sport di fama mondiale. Ha attecchito molto in determinati Paesi, ma non abbastanza in altri considerati strategici per il futuro del Circus.

Ad esempio, negli Stati Uniti la passione verso la F1 non è stata così forte nonostante la presenza costante di un gran premio nel calendario. Quest’anno sono addirittura due, con l’aggiunta di Miami a Austin, e nel 2023 con Las Vegas diventeranno tre.

Per aiutare l’aumento della polarità del campionato negli USA è stata importante la realizzazione della serie Formula 1: Drive to Survive, visibile sulla famosa piattaforma streaming Netflix. Anche se non sono mancate alcune critiche, il prodotto ha riscosso un enorme successo e ha permesso di mostrare un po’ di retroscena avvenuti negli ultimi Mondiali.

F1 e Netflix rinnovano: altre stagioni di Drive to Survive

Finora sono state prodotte quattro stagioni di Drive to Survive. Si è partiti con il racconto del campionato 2018 e si è arrivati fino a quello 2021. Purtroppo, però, Max Verstappen si è rifiutato di rilasciare interviste per l’ultimo capitolo e dunque mancano i suoi interventi sull’accesa lotta con Lewis Hamilton per lo scorso titolo di F1.

Il suo no è dettato dal fatto di non apprezzare il lavoro di Netflix, che non porterebbe sullo schermo la realtà ma qualcosa di un po’ “costruito” solo per creare maggiore interesse. Il pilota della Red Bull non è stato l’unico a lamentarsi e Stefano Domenicali si è preso l’impegno di discutere con i produttori della serie per evitare nuove controversie future.

Intanto la Formula 1 in queste ore ha annunciato ufficialmente di aver rinnovato l’accordo con Netflix per produrre una quinta e una sesta stagione. I tifosi potranno vedere i dietro le quinte dei campionati 2022 e 2023, con diverse interviste ai protagonisti e dichiarazioni che magari sono meno “diplomatiche” di quelle che si sentono durante l’anno.

La quinta stagione uscirà all’inizio del prossimo anno. La quarta è stata resa visibile su Netflix nel pieno del test pre-campionato in Bahrain e anche la prossima uscirà poco prima dell’inizio del nuovo Mondiale. Considerando il successo riscosso, era impensabile che la F1 non rinnovasse con la piattaforma streaming americana per produrre altre season di Drive to Survive. In attesa, godiamoci il campionato in corso.