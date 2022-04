Che fine ha fatto Irvine? L’ha venduto dopo averlo perso 2 volte

Noto nell’ambiente della F1 per essere un playboy, Irvine torna a far parlare di sé a seguito della vendita del suo elicottero.

Nel 1999 aveva avuto l’occasione della vita quando dopo l’incidente occorso a Michael Schumacher sul circuito di Silverstone era stato promosso a leader della Ferrari, a pilota su cui puntare per il titolo. Poi come la storia ci insegna, purtroppo per lui, andò diversamente. Eddie Irvine non è certo diventato famoso per le sue doti al volante. Ma il suo nome nel Circus sarà per sempre legato all’idea di driver amante delle belle donne e della vita sopra le righe, un po’ come fu per i vari Regazzoni e Hunt.

Figura divisiva proprio per il suo essere svagato e poco professionale, l’irlandese è tornato a far parlare di sé a seguito della vendita del suo elicottero personale. Un mezzo di trasporto, protagonista di numerose vicissitudini.

“L’ho perso due volte“, ha dichiarato a Mirror Sport svelando un retroscena davvero anomalo e a tratti incredibile. “L’ho parcheggiato e non ricordavo più dove. In un’occasione l’avevo lasciato nel giardino di una mia amica, ma mi sono dimenticato l’indirizzo. Allora cominciai a girare finché non intravidi le eliche. E’ stato senz’altro più semplice che ritrovare una macchina in un parcheggio pubblico!”.

Irvine: incredibile quello che ha combinato