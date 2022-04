Quanto costa il casco di Lewis Hamilton? Ecco la cifra incredibile

Lewis Hamilton è il pilota più vincente nella storia della F1. Oggi scopriremo quanto costa il suo casco e da chi viene prodotto.

Il casco è una delle cose più personali dei piloti di F1, i quali, al giorno d’oggi, sono molto soliti cambiarne la livrea di anno in anno. Uno di questi è Lewis Hamilton, che per la stagione 2022 ha deciso di ritornare al giallo, colorazione simile a quella dei suoi esordi in McLaren, anche se con una tonalità decisamente diversa.

Il sette volte campione del mondo aveva iniziato la propria carriera con il giallo, in omaggio al suo idolo Ayrton Senna. Per ricordare al meglio il campione brasiliano, Lewis si presentò al via del GP del Brasile del 2016 quasi con una replica della livrea del casco del grande brasiliano, ma nella sua carriera ha cambiato colorazione in diverse occasioni.

Nei suoi anni in Mercedes, se escludiamo il 2013 ed il 2017, ha quasi sempre corso con un casco bianco, mentre ha modificato del tutto il suo stile nelle ultime stagioni. Hamilton è infatti passato al viola nel biennio 2020-2021, stagioni in cui la sua monoposto ha adottato la livrea nera per sensibilizzare il mondo sulla tematica del razzismo. Nel 2022, il team di Brackley è tornato all’argento, ed il sette volte iridato ha deciso di tornare alle origini.

Hamilton, ecco quanto costa il suo casco

Lewis Hamilton fa produrre il proprio casco alla Bell Helmets, casa americana che si occupa della realizzazione di caschi anche per ciclisti e motociclisti. I prezzi dei caschi dei piloti sono molto elevati, dal momento che la spesa può oscillare tra i 3.000 e di 12.000 euro.

La differenza con le moto è importante, dal momento i caschi del Motomondiale, quanto a dimensioni, non differiscono da quelli in commercio, e c’è un’attenzione “personalizzata” sulle imbottiture, al fine di garantire una perfetta aderenza alla testa del centauro, mentre in F1 i caschi vengono realizzati in maniera differente.

Oltre ad essere l’emblema di ciascun pilota, un casco svolge, naturalmente, una funzione importante in termini di sicurezza. L’evoluzione nel corso dei decenni è stata incredibile, si è passati, infatti, da passamontagna in tela con occhiali in stile aviatori, a caschi super resistenti e dal peso molto contenuto.

Hamilton ha avuto diversi incidenti nel corso della propria carriera e, così come molti altri piloti, deve ringraziare i grandi progressi in termini di sicurezza che sono stati effettuati. Da qualche anno, il casco e la testa del pilota sono protetti anche dal dispositivo Halo, introdotto nel 2018 e fondamentale per evitare gravi danni e morte dei nostri beniamini.