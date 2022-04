Marc Marquez vuole dimenticare Portimao: ecco cosa si aspetta a Jerez

La MotoGP farà tappa nel prossimo weekend a Jerez de la Frontera. Per Marc Marquez sarà una tappa importante per tornare sul podio.

Marc Marquez farà ritorno dove tutto è iniziato nel 2020. L’incubo dello spagnolo è iniziato a Jerez de la Frontera con l’infortunio alla spalla destra. L’otto volte campione del mondo fu costretto a saltare l’intera annata per mettere in regola l’omero destro. Saltò anche i primi due appuntamenti del 2021 in Qatar. La storia si è ripetuta per motivi diversi anche nel 2022.

Nel 2022 tutto sta andando storto al centauro spagnolo e alla Honda. Un problema alla partenza ha limitato le chance di podio al COTA, mentre a Portimao è mancato il passo per stare con i top driver. Tutti i piloti della Honda hanno faticato. Marc Marquez, Alex Marquez e Pol Espargaró hanno concluso la gara in sesta, settima e nona posizione. Takaaki Nakagami, invece, ha chiuso sedicesimo. La crisi è profonda e in Portogallo gli obiettivi erano molto elevati.

La Honda, infatti, nella sua storia è andata a podio in 51 tracciati diversi, ma Portimao è l’unico in cui non sono ancora riusciti a salirci. Marc Marquez avrebbe voluto centrare l’obiettivo, celebrando anche il suo personale primo podio in stagione. La sua gara è stata un supplizio, in lotta con suo fratello Alex del team satellite, e senza l’improvvisa caduta di Miller e Mir, sarebbe finito ben oltre la sesta piazza. Io miglior risultato del centauro rimane il quinto posto all’esordio stagionale in Qatar.

Marc Marquez torna a casa

In Spagna il #93 vuole invertire il trend, lottando per le prime posizioni. La Honda deve affidarsi al suo campione, per conquistare punti pesanti. La casa giapponese è scivolata all’ultimo posto della classifica costruttori, a distanza siderale dalla Ducati. All’otto volte iridato manca il ritmo giusto in gara e anche la continuità. Nella scorsa stagione MM93 ha alternato sprazzi di vero Marquez a gare anonime.

La casa dall’ala dorata ha, seriamente, bisogno di prestazioni maiuscole per tornare in lizza per la vetta della classifica. Da quando Marquez si è infortunato sul tracciato di Jerez, nel 2020, il brand ha subito un crollo verticale. L’ultima stagione senza guai fisici e gare saltate è stato il 2019. In quell’annata Marc conquistò la bellezza di 420 punti. Il mondo si è rovesciato con una MotoGP molto più imprevedibile. Il campionato 2022 è ancora lunghissimo e MM93 ha ancora la possibilità di riscattarsi e battagliare per il primo posto.

Una vittoria a Jerez de la Frontera rappresenterebbe un modo per mettersi tutto alle spalle.

Il periodo ca incubo è coinciso con un appannamento anche della RC213V. In questa stagione gli uomini del team giapponese hanno dovuto rimboccarsi le maniche, lanciando un progetto innovativo. Nei test e nella prima gara del 2022 la Honda sembrava rinata. Lo spagnolo, però, non ha trovato il feeling migliore. L’unico podio per la Honda lo ha conquistato Pol Espargarò in Qatar.

Marc Marquez deve cercare di migliorare, principalmente, in qualifica. Sarà fondamentale partire davanti. Lo spagnolo, alla vigilia del GP iberico, ai media ha dichiarato: “Ovviamente sono felice di arrivare a Jerez e vedere i tifosi spagnoli. È un circuito molto speciale su cui correre, non solo per la storia ma anche per l’atmosfera del giorno della gara: dopo alcuni anni difficili spero che tutti i fan possano venire e divertirsi. Per noi sarà un weekend importante per continuare a migliorare e avvicinarci ai primi. Portimao è stato un weekend complicato per noi, quindi spero che tutto a Jerez sia più semplice e che possiamo lavorare bene per tutto il weekend per combattere domenica”.